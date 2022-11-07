Аналитики: Жилье в Москве и Подмосковье продолжает падать в цене

За последние три месяца этот показатель вырос на 60 процентов, подчеркнули рыночные эксперты. В среднем по Российской Федерации предложение сейчас тоже растет, но более медленно, чем в столице.
Желающих продать недвижимость в настоящее время заметно больше тех, кто готов к ее покупке. Как следствие, падают цены на жилье. Причем недвижимость дешевеет к концу года как в Москве, так и в ряде других городов страны, сообщают корреспонденты NEWS.ru.
Из заявления аналитика Дмитрия Таганова следует, что в «старой» Москве в продаже появилось в прошлом месяце на 5,3 процента квартир больше, чем их было в сентябре. Этот показатель оказался на 46,5 процента выше прошлогоднего.
В пределах Новой Москвы квартир продавали в предыдущем месяце на четыре процента больше, чем в сентябре, и на 22,8 процента больше, чем в октябре 2021 года. Предложение на вторичном рынке недвижимости Подмосковья показало рост на 4,3 процента за месяц и на 19,3 — за год.
По другим данным, предложение на «вторичке» столицы РФ выросло на 20 процентов за последний месяц и на 60 процентов — за период с августа по октябрь.
Рыночные эксперты объясняют сложившуюся ситуацию не только объявленной Путиным частичной мобилизацией. Число квартир в продаже растет в течение шести месяцев. С августа предложение растет на 15–25 процентов каждый месяц.
Аналитики сообщили р различных причинах активных продаж жилья россиянами: от потери работы и смены места жительства до поиска средств на жизнь.