Аналитики: Жилье в Москве и Подмосковье продолжает падать в цене

В пределах Новой Москвы квартир продавали в предыдущем месяце на четыре процента больше, чем в сентябре, и на 22,8 процента больше, чем в октябре 2021 года. Предложение на вторичном рынке недвижимости Подмосковья показало рост на 4,3 процента за месяц и на 19,3 — за год.