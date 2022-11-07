Алкоголь и матрас отправили двух омичей в больницу

В Омске силовики разбираются в обстоятельствах возгорания в одной из квартир дома на улице Светлой, где пострадали 63-летний мужчина и 70-летняя женщина.
«В квартире загорелся матрас. По предварительной причине, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем после употребления алкоголя», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
В итоге и мужчину, и женщину госпитализировали в БСМП № 1 с острым отравлением продуктами горения и угарным газом. При этом у омички обнаружились и признаки опьянения.