Выплаты мобилизованным в Омске, выстрел в подростка, задержание главы отдела полиции

Первый день ноября запомнится омичам семейным происшествием. В пригороде пять человек отравились природным газом. В больницу увезли супругов, их ребенка, бабушку и еще одну родственницу. Самое серьезное отравление у ребенка — его поместили в реанимацию. Городу55 стали известны подробности о состоянии пострадавших. В тот же день седственный комитет по факту инцидента завел уголовное дело. Начались поиски тех, кто устанавливал в дом газовое оборудование.