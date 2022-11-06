Выплаты мобилизованным в Омске, выстрел в подростка, задержание главы отдела полиции

1 ноября губернатор Александр Бурков отчитался о завершении мероприятий по частичной мобилизации в Омской области. Тогда же он заявил о демобилизации многодетных отцов. 64 мужчины, которые воспитывают троих детей, отправились обратно домой.
Многих продолжает интересовать вопрос единовременных выплат — 100 тысяч рублей каждому мобилизованному. Омичи сообщали, что с получением денег у многих были проблемы. 2 ноября стало известно, 90% обращений в МФЦ обработано и передано в банки для зачисления средств. В День народного единства Президент Владимир Путин подписал Указ о выплате всем мобилизованным (не только в Омской области) по 195 тысяч рублей. Это федеральная поддержка.
Интересный факт: после объявления частичной мобилизации резко выросло число брачных регистраций. Омский ЗАГС поделился статистикой, мы публикуем ее для вас:
Неделя началась с жуткого инцидента. Взрослый мужчина выстрелил в подростка из обреза. Происшествие случилось в микрорайоне Входной. Парня пришлось госпитализировать с грудным ранением. А у задержанного омича нашли еще и арбалет. Позже Городу55 стали известны подробности — почему омич достал и применил оружие? Об этом мы рассказываем в материале ниже:
Первый день ноября запомнится омичам семейным происшествием. В пригороде пять человек отравились природным газом. В больницу увезли супругов, их ребенка, бабушку и еще одну родственницу. Самое серьезное отравление у ребенка — его поместили в реанимацию. Городу55 стали известны подробности о состоянии пострадавших. В тот же день седственный комитет по факту инцидента завел уголовное дело. Начались поиски тех, кто устанавливал в дом газовое оборудование.
Антон Козлов — начальник Отдела полиции № 7. Был задержан 31 октября, о чем Городу55 стало известно от источника в силовых структурах. Подробности: превышение должностных полномочий, покровительство в незаконной торговле. Дом и кабинет Козлова обыскали. А через два дня после задержания фигуранта отправили в СИЗО. Там он проведет ближайшие пару месяцев, пока ведется расследование.
3 ноября Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с омским ребенком-инвалидом. Были подозрения, что его права нарушены. Состояние здоровья мальчика ухудшалось, а в фонде соцстрахования не выдавали необходимые средства реабилитации. Местный следком принялся исполнять поручение — началась доследственная проверка. На следующий день был опубликован комментарий Фонда социального страхования. В ведомстве заявили, что информация не соответствует действительности, якобы ребенка обеспечили ортопедической обувью, оформлена заявка на ходунки. О том, что еще ответили в Фонде, мы рассказываем ниже:
В четверг в центре города загорелся автобус с пассажирами. В салоне находились 12 человек. Возгорание произошло в моторном отсеке. Всех удалось эвакуировать, пострадавших нет. Спасатели опубликовали невероятные кадры с места событий. Через несколько часов после пожара ситуацию прокомментировала прокуратура. Надзорный орган проверит перевозчика, чей автобус загорелся, на соблюдение всех требований безопасности.
Неделя началась с очередного заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. По итогам, в регионе согласовали проведение двух масштабных мероприятий: фестиваль студенческих команд КВН стран Центрально-Азиатского региона «В центре Азии» и II форум молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион». Также в Омской области продлили режим повышенной готовности до конца ноября. В целом, это все решения оперштаба. Эпидемиологическая обстановка сейчас не вызывает опасений. Однако федеральные эксперты продолжают докладывать о новых штаммах и подвидах известной инфекции. Мы выяснили, чего ждать омичам:
Омской области выделят 18,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. С этой новости начался ноябрь. Деньги пойдут на строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник и ФАПов, на благоустройство, доплаты и прочее. В тот же день стало известно о дополнительной субсидии на сумму почти 800 миллионов рублей на ликвидацию свалок в регионе.
К слову, о деньгах и мусоре. 2 ноября регоператор «Магнит» заявил о намерении увеличить стоимость своего тарифа почти в два раза — на 45%. Приказ о повышении еще не подписан. Омичи почувствуют рост на уровне 9%. Остальное компенсирует региональный бюджет.
Финансовая тема не теряет актуальности. Город55 решил выяснить, как сегодня стоит себя вести на рынках, учитывая непростую ситуацию. Мы пообщались с экспертами, а вы можете об этом прочитать:
На выходных омичей ждало ледовое шоу «Руслан и Людмила» на новой «G-Drive Арене». Билеты были дорогие и, как поведали зрители, не стоили того. Подписчица Города55 гневно высказалась по поводу отсутствие мест по купленным билетам и ужасным условиям организации представления. А на утро воскресенья к омичке присоединился десяток других недовольных. Все рассказали о длинной и холодной очереди на улице, плохой организации и видеоряде, проблемах со звуком.
Раз уж речь зашла о спорткомплексе, не можем обойти стороной новости про омский хоккей. «Авангард» занял первое место в КХЛ по посещаемости. Средний охват зрителей — 11 317 человек. К слову, следующий матч «ястребы» проводят 6 ноября. Время игры перенесли на полчаса раньше. Соперник — подмосковный «Витязь».
2 ноября очевидцы сообщили о странном летающем объекте в небе над Омском. Мы заинтересовались вопросом, даже опубликовали видеозапись. К вечеру все тайны были раскрыты. Город55 обратился за советом к известному омскому астроному. Раскрываем загадку в материале ниже: