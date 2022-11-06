В омском Парке Победы начали вырубать деревья для новой развязки

Очевидец рассказал, что в омском парке стартовала вырубка деревьев. «Дикий Парк Победы уходит в прошлое», — сказано в посте сообщества «Омск Live». Омич прикладывает в доказательство фото с места событий.
Известно, что вырубают деревья под строительство новой развязки на Левом берегу. Госэкспертиза одобрила проект еще в июле этого года. Транспортная сеть должна появится на 3-й Островской улице на пересечении с Ленинградским мостом. Протяженность — около 600 метров. Стоимость проекта — 5,4 миллиона рублей. Завершить работу планируется в 2022–2023 гг. Предполагается, что развязка улучшит доступность к паркам «Птичья гавань» и 30-летия Победы. Для строительства территорию самого Парка Победы сократили на три гектара. Соответствующий документ подписывала еще Оксана Фадина, будучи мэром.
На недовольства омичей в социальных сетях отреагировала горадминистрация. С официального аккаунта последовал комментарий, в котором подробно рассказано о строительстве новой транспортной развязки. Озвучен срок завершения строительно-монтажных работ по проекту — 31 июля 2023 года.
«В составе работ по развязке предусмотрен снос 212 деревьев, в том числе аварийных.
При этом запланирована компенсационная высадка следующих зеленых насаждений: 190 деревьев; 997 кустарников; 10 364 м² газона; 276 м² цветника», — пишут чиновники.
Сообщается также, что перила и тротуары Ленинградского моста находятся в аварийном состоянии. Обследование проводили в 2018 году. Принято решение, ограничить движение по мосту, закрыть тротуары. Капитальный ремонт объекта должен завершиться 31 мая 2024 года.
Омичи в комментариях продолжали негативно реагировать на изменения. Многие горожане не понимают, для чего нужна новая транспортная развязка. «Если развязка будет такая же, как с метромоста, то спасибо — не надо», — высказался один из местных жителей. Выразили негодование и экологи, говорят, что озеро в Парке Победы высыхает, уменьшать охраняемую зону нельзя.