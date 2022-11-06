В омском Парке Победы начали вырубать деревья для новой развязки

Известно, что вырубают деревья под строительство новой развязки на Левом берегу. Госэкспертиза одобрила проект еще в июле этого года. Транспортная сеть должна появится на 3-й Островской улице на пересечении с Ленинградским мостом. Протяженность — около 600 метров. Стоимость проекта — 5,4 миллиона рублей. Завершить работу планируется в 2022–2023 гг. Предполагается, что развязка улучшит доступность к паркам «Птичья гавань» и 30-летия Победы. Для строительства территорию самого Парка Победы сократили на три гектара. Соответствующий документ подписывала еще Оксана Фадина, будучи мэром.