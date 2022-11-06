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Путин присвоил почетное звание омскому врачу Александру Ревзину

6 ноября 03:32
Фото: 1MI
иллюстрация
За заслуги и многолетний труд.

4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении анестезиолога-реаниматолога Александра Ревзина. Омскому медику присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас Александр Ревзин трудится в «Клиническом медико-хирургическом центре Министерства здравоохранения Омской области». По профессии работает почти 40 лет, является врачом высшей квалификационной категории.

В Указе говорится, что звание присвоено за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

#Общество#Новости#Омск#Владимир Путин#Указ#Медицина#Здравоохранение
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