Путин присвоил почетное звание омскому врачу Александру Ревзину

4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении анестезиолога-реаниматолога Александра Ревзина. Омскому медику присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас Александр Ревзин трудится в «Клиническом медико-хирургическом центре Министерства здравоохранения Омской области». По профессии работает почти 40 лет, является врачом высшей квалификационной категории.
В Указе говорится, что звание присвоено за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.