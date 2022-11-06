Сначала появляется его лучезарная улыбка, а потом уже сам Игорь Бондаренко, шутят в его большой приемной семье. Не заразиться его хорошим настроением просто невозможно!
Этот участник проекта #безграничные_возможности2022 появился на свет с детским-церебральным параличом. Родителям диагноз, видимо, показался настолько страшным, что они отказались от сына. Ребенок рос в Кировском детском доме. Там 12 лет назад мальчика впервые увидел человек, который кардинально изменил его жизнь, — отец Антоний Хмелев.
Священника, который приходил навещать сирот, Игорь поразил своим невероятным оптимизмом и желанием жить полноценной жизнью — вопреки всем обстоятельствам. Однако подростку оставалось всего два года до совершеннолетия. А дальше таких выпускников-детдомовцев с ограниченными возможностями здоровья ждет тихое угасание в психоневрологическом интернате для взрослых. Открытого миру и доверчивого мальчика это бы, скорее всего, сломило.
Отец Антоний решил спасти его любыми возможными способами. И начал оформлять опеку, чтобы забрать к себе воспитанника, к которому уже успел прикипеть душой. Из-за бюрократических проволочек процесс затянулся, Игорю исполнилось 18 лет. Его все-таки забрали в Марьяновский психоневрологический интернат. Только спустя полгода все формальности были разрешены, и наш герой впервые в жизни обрел свою настоящую семью, где его любят просто за то, что он есть.
Специально для него отец Антоний построил «Дом, который очень нужен» при храме Рождества Христова и преподобного Сергия Радонежского в Крутой горке, где служит настоятелем. Сейчас там живут еще несколько людей с инвалидностью, которые также, как Игорь, попали в тяжелую ситуацию.
Несмотря на то, что наш герой в основном ездит на инвалидной коляске, он с легкостью умеет передвигаться с помощью рук. А с недавнего времени даже стал вратарем футбольной команды при храме. Все вокруг шутят: держать удар его научила сама судьба.
«Мне всегда нравился спорт, — говорит Игорь Бондаренко. — Я большой болельщик хоккейной команды „Авангард“. Пока видел только по телевизору. Мечтаю побывать на их матче. А самому мне нравится заниматься футболом — я играю на воротах, ловлю мячи! Мы с командой будем много тренироваться и станем чемпионами».
Пока ребята играют только с местными жителями в Крутой горке, но надеются когда-нибудь поучаствовать в большом турнире, на который приедут другие клубы.
Игорь любит путешествовать — они с отцом Антонием и другими его воспитанниками часто ездят на экскурсии в Омск, а недавно побывали в Екатеринбурге. Наш герой до сих пор в подробностях вспоминают об этом пока самом ярком впечатлении в своей жизни.
Кроме всех прочих талантов у Игоря есть и художественный — он освоил сложную технику вышивки икон бисером, и скоро его работы смогут украшать даже храм. А вот его совет всем:
«Надо всегда улыбаться, что бы ни случилось — тогда и настроение поднимется! Я так делаю, мне помогает. А еще — берите мяч и выходите играть на улицу. Это весело!».
Давайте поддержим нашего светлого и неунывающего героя и пожелаем ему стать, как минимум, чемпионом России по футболу!