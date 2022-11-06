Отец Антоний решил спасти его любыми возможными способами. И начал оформлять опеку, чтобы забрать к себе воспитанника, к которому уже успел прикипеть душой. Из-за бюрократических проволочек процесс затянулся, Игорю исполнилось 18 лет. Его все-таки забрали в Марьяновский психоневрологический интернат. Только спустя полгода все формальности были разрешены, и наш герой впервые в жизни обрел свою настоящую семью, где его любят просто за то, что он есть.