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Каждая секунда на счету. За какое время омская «скорая» доезжает до пациента

6 ноября 04:13
Фото: 1MI
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Омичи вызывали «скорую» почти 6,5 тыс раз за неделю

Данные по медицине за последнюю неделю.

Областной минздрав подвел итоги минувшей недели. В среднем «скорая помощь» приезжала на вызов за 18 минут. Работали 87 бригад медиков. Жители региона вызвали медпомощь 6 496 раз, примерно столько же было и неделей ранее. В районах «скорые» прибывали на место в среднем за 12 минут.

Также за последние семь дней медики 20 раз выезжали на пожары, 49 раз — на ДТП. 2 ноября на Черлакском тракте от столкновения с легковым авто опрокинулся микроавтобус с пассажирами. Ехать на этот вызов не пришлось — мимо места происшествия проезжала бригада «скорой помощи».

Что касается вылетов санавиации, на прошедшей неделе их было семь. В больницы таким образом доставили 10 пациентов.

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Медицина#Здравоохранение#Минздрав#Статистика
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