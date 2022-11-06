Каждая секунда на счету. За какое время омская «скорая» доезжает до пациента

Областной минздрав подвел итоги минувшей недели. В среднем «скорая помощь» приезжала на вызов за 18 минут. Работали 87 бригад медиков. Жители региона вызвали медпомощь 6 496 раз, примерно столько же было и неделей ранее. В районах «скорые» прибывали на место в среднем за 12 минут.
Также за последние семь дней медики 20 раз выезжали на пожары, 49 раз — на ДТП. 2 ноября на Черлакском тракте от столкновения с легковым авто опрокинулся микроавтобус с пассажирами. Ехать на этот вызов не пришлось — мимо места происшествия проезжала бригада «скорой помощи».
Что касается вылетов санавиации, на прошедшей неделе их было семь. В больницы таким образом доставили 10 пациентов.