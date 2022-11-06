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Холодные, скандальные и рубящие на корню новости о воскресном Омске

6 ноября 14:00
Фото: 1MI
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Новости, которые нельзя пропустить.

Нет отопления в Омске

Омичи рассказывают, как греются в начале ноября. Нет, не заснеженной улице, а в своих квартирах. С начала отопительного сезона прошло два месяца, но мы продолжаем собирать жалобы от горожан. Что произошло на этот раз, читайте ниже:

«Никак не реагируют». Омичи второй месяц жалуются на проблемы с отоплением
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Скандал на автовокзале в Таре

Работать в грязи, без воды и туалета. В такие условия поставили сотрудников автовокзала в Таре. Да и пассажиры в этом же положении. Местные жители устали терпеть подобное отношение и громко высказались. Подробности:

Туалета нет. Омичи сообщают о скандале вокруг тарского автовокзала
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Вырубка деревьев в омском Парке Победы

Сокращение парка на три гектара, масштабные вырубки деревьев, обещания компенсационной высадки, недовольство горожан. Рассказываем, что еще сопровождает строительство новой транспортной развязки на Левобережье:

В омском Парке Победы начали вырубать деревья для новой развязки
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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Жалобы#Транспорт#Соцсети
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