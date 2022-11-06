Холодные, скандальные и рубящие на корню новости о воскресном Омске

Омичи рассказывают, как греются в начале ноября. Нет, не заснеженной улице, а в своих квартирах. С начала отопительного сезона прошло два месяца, но мы продолжаем собирать жалобы от горожан. Что произошло на этот раз, читайте ниже:
Работать в грязи, без воды и туалета. В такие условия поставили сотрудников автовокзала в Таре. Да и пассажиры в этом же положении. Местные жители устали терпеть подобное отношение и громко высказались. Подробности:
Сокращение парка на три гектара, масштабные вырубки деревьев, обещания компенсационной высадки, недовольство горожан. Рассказываем, что еще сопровождает строительство новой транспортной развязки на Левобережье: