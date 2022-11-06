Хамам, винный погреб и «комната для прислуги». У дендросада в Омске продают коттедж

На одном из сайтов объявлений о недвижимости появилось предложение о продаже люксового коттеджа за 130 миллионов рублей. Речь о двухэтажном обустроенном здании на 2-й Кольцевой улице, через дорогу от элитного микрорайона «Старгород» и рядом с Дендрологическим садом им. Гензе.