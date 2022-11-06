Хамам, винный погреб и «комната для прислуги». У дендросада в Омске продают коттедж

На одном из сайтов объявлений о недвижимости появилось предложение о продаже люксового коттеджа за 130 миллионов рублей. Речь о двухэтажном обустроенном здании на 2-й Кольцевой улице, через дорогу от элитного микрорайона «Старгород» и рядом с Дендрологическим садом им. Гензе.
Площадь кирпичного коттеджа — 700 «квадратов». Покупателю предлагают прачечную, турецкий хамам, винный погреб, комнату для прислуги, детскую игровую зону. И это только в цокольном этаже. Также в коттедже расположены гостиная, кухня, кабинет, гостевая комната, спальни, ванные, гардеробные. Везде евроремонт. Площадь участка — 15 соток. Там находится гараж.
Согласно данным на сайте, объявление разместили 7 октября 2022 года. Последний раз обновляли информацию 2 ноября.