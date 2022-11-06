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Хамам, винный погреб и «комната для прислуги». У дендросада в Омске продают коттедж

6 ноября 11:28
Фото: 1MI
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Рядом с омским дендросадом продают коттедж за 130 млн руб

Объявление появилось месяц назад.

На одном из сайтов объявлений о недвижимости появилось предложение о продаже люксового коттеджа за 130 миллионов рублей. Речь о двухэтажном обустроенном здании на 2-й Кольцевой улице, через дорогу от элитного микрорайона «Старгород» и рядом с Дендрологическим садом им. Гензе.

Площадь кирпичного коттеджа — 700 «квадратов». Покупателю предлагают прачечную, турецкий хамам, винный погреб, комнату для прислуги, детскую игровую зону. И это только в цокольном этаже. Также в коттедже расположены гостиная, кухня, кабинет, гостевая комната, спальни, ванные, гардеробные. Везде евроремонт. Площадь участка — 15 соток. Там находится гараж.

Согласно данным на сайте, объявление разместили 7 октября 2022 года. Последний раз обновляли информацию 2 ноября.

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Фото: скриншот сайта МЛСН
#Город#Общество#Экономика#Новости#Омск#Продажа#Недвижимость
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