По итогам 2021 года определено 70 точек концентрации ДТП, по итогам 2020 их было 85. За 10 месяцев этого года сформировано всего 31 потенциально опасный участок. «К сожалению, ноябрь и декабрь — это месяцы, когда идёт рост числа ДТП. Но всё же мы рассчитываем, что количество ДТП по итогу года снизится», — пояснили правоохранители.