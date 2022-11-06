О снижении аварийности на омских дорогах заявил представитель Госавтоинспекции на пресс-конференция, передает мэрия. Последние пять лет в Омске становится все меньше аварийных мест.
По итогам 2021 года определено 70 точек концентрации ДТП, по итогам 2020 их было 85. За 10 месяцев этого года сформировано всего 31 потенциально опасный участок. «К сожалению, ноябрь и декабрь — это месяцы, когда идёт рост числа ДТП. Но всё же мы рассчитываем, что количество ДТП по итогу года снизится», — пояснили правоохранители.
Один из очагов аварийности — перекресток улиц Лермонтова и Шебалдина. Сейчас там обустраивают светофор. Всего за этот год планировалось установить 10 светофорных объектов по всему городу.
Еще один опасный участок — территория возле остановки «Кристалл» на Проспекте Мира. Там меняют дорожные знаки и разметку, делают «островки безопасности». Работа направлена на снижение аварийности.
Также в районе остановки «Шинный завод» на Будеркина оборудовали проекционный пешеходный переход. А близ Театральной площади строят разделительный и безопасный островки. Об изменениях в центре города мы рассказывали ранее: