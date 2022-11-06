«Когда у меня срабатывает мысль, я хочу нарисовать прямо что-то, и у меня это, бывает, не получается, мне мама в этом помогает. Мое увлечение очень сильно влияет на мою жизнь. Мне это очень сильно понравилось однажды, я стала очень часто выигрывать в конкурсах. В них я достигла очень много грамот», — делится успехами в интервью Наташа.