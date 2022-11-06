«До года Наташа была абсолютно нормальным ребенком, а потом внезапно она перестала ходить, и правая часть лица оказалась перекошенной» — вспоминает мама девочки Евгения в интервью проекта #безграничные_возможности2022.
По началу врачи не могли поставить точный диагноз. Думали, что ДЦП. Выяснить истинную причину проблем с движением удалось лишь к четырем годам. Но к этому времени мама уже во всю развивала дочь, понимала — слабость мышц надо держать под контролем, иначе в будущем могут возникнуть серьезные проблемы в обучении.
«Еще когда нам поставили диагноз ДЦП, я стала изучать этот вопрос, и во многих статьях было написано, что развивать ребенка нужно всесторонне. Так как у нас правая сторона тела поражена, я все время размышляла о том, как Наташа будет учиться писать? И в какой-то момент решила, что надо отдать ее в художественную школу».
Это решение стало судьбоносным в жизни Наташи. Хотя долгое время и казалось, что затея проигрышная.
«Успехи начались не сразу. Сначала каляки-маляки какие-то были. И я даже думала, что стоит бросить. Но через год педагог стала посылать работы дочери на выставки».
Первые успехи, первые выставки, первое признание. Наташа рисовала снова и снова, и каждый новый рисунок оказывался лучше предыдущего.
«Когда у меня срабатывает мысль, я хочу нарисовать прямо что-то, и у меня это, бывает, не получается, мне мама в этом помогает. Мое увлечение очень сильно влияет на мою жизнь. Мне это очень сильно понравилось однажды, я стала очень часто выигрывать в конкурсах. В них я достигла очень много грамот», — делится успехами в интервью Наташа.
В какой-то момент на смену живописи пришли поделки. Их девочка мастерит из фоамирана — материала, напоминающего пластичную замшу. Получаются объёмные аппликации, в каждой из которых Наташа выражает себя и свое отношение к окружающему миру.
«Фоамираном мы оборачивает пенопластовые шарики и дальше вырезаем фигурки. В основном, животных. Цыпленка недавно сделали, лису, большого робота, которого отправили на выставку».
Но больше всего Наташа любит рисовать и мастерить кошек. Любимое животное присутствует во многих творениях юной художницы.
Пожалуй, борьбу за полноценную жизнь можно считать вполне успешной — резюмирует мама. И улыбается. Гордится за дочь. Наташа перешла в четвертый класс, учится на «хорошо» и «отлично», в свободное время занимается творчеством, а недавно увлеклась шахматами и плаванием. Недуг, конечно, дает о себе знать, но уж точно не является определяющим фактором в жизни девочки.
«Наташа мечтает стать полицейским. Говорит, что хочет помогать людям и защищать их».
Такая вот большая мечта маленькой Наташи. Наверное, ее горячее желание передалось ей от деда, который служил в органах внутренних дел. Поразительно — удивляется мама, но дедушку Наташа никогда не знала. Он умер задолго до ее рождения. Видимо, генетически передаются не только болезни, но и большие устремления. И кто знает, возможно, однажды мечта Наташи обретет воплощение.