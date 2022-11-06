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«30 лет одно и то же». В Омске затопило целую улицу

6 ноября 07:50
Фото: 1MI
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На Левобережье Омска из-за коммунальной аварии затопило улицу

На месте уже работает восстановительная бригада.

Житель Левого берега опубликовал в сетях шокирующее видео. Участок на улице Дмитриева затопило водой. Не видно даже бордюров, перейти дорогу невозможно, проехать — тяжело. «30 лет одно и то же», — заключает автор поста в паблике «Аварийный Омск».

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Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

Омичи опасаются, что вода скоро покроется льдом. Некоторые горожане в комментариях иронично заметили, что в Омске есть «собственное море». Многие рассказали, проблеме действительно не первый год, улицу топит регулярно.

На громкую жалобу отреагировали в «ОмскВодоканале»: «Бригада работает на месте. Аварийный участок трубопровода отключен. Потребители при этом обеспечены водой. В настоящее время приступаем к откачке воды и уборке территории».

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Авария#Жалобы#Соцсети
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