«30 лет одно и то же». В Омске затопило целую улицу

Житель Левого берега опубликовал в сетях шокирующее видео. Участок на улице Дмитриева затопило водой. Не видно даже бордюров, перейти дорогу невозможно, проехать — тяжело. «30 лет одно и то же», — заключает автор поста в паблике «Аварийный Омск».
Омичи опасаются, что вода скоро покроется льдом. Некоторые горожане в комментариях иронично заметили, что в Омске есть «собственное море». Многие рассказали, проблеме действительно не первый год, улицу топит регулярно.
На громкую жалобу отреагировали в «ОмскВодоканале»: «Бригада работает на месте. Аварийный участок трубопровода отключен. Потребители при этом обеспечены водой. В настоящее время приступаем к откачке воды и уборке территории».