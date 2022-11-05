Новость № 1. Омичи пожаловались на организацию ледового шоу на G-Drive арене. В редакцию Города55 обратилась женщина, которая рассказала, что мест, на которые многие омичи покупали дорогие билеты, просто не оказалась. В итоге настроение многих омичей было испорчено.
Новость № 2. В Омской области задержали водителя, сбившего насмерть пешеходов. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил девушку и мужчину, и уехал с места аварии. В итоге его нашли и установили личность. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Новость № 3. На нескольких фермах Омской области обнаружили очаги лейкоза крупного рогатого скота. На территориях ввели карантин до сентября следующего года. Также ГУ ветеринарии Омской области ввело ряд запретов, действующих во время изоляции.