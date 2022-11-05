Новость № 1. Омичи пожаловались на организацию ледового шоу на G-Drive арене. В редакцию Города55 обратилась женщина, которая рассказала, что мест, на которые многие омичи покупали дорогие билеты, просто не оказалась. В итоге настроение многих омичей было испорчено.