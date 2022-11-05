Мокрый снег и сильный ветер. Синоптики предупредили об опасной погоде в Омске

Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, синоптики из Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о неблагоприятной погоде 6 ноября.
По данным синоптиков, 6 ноября в Омске ожидается ухудшение погоды — снег, мокрый снег и его отложение в некоторых районах. Ветер при этом может достигнуть 65 км. ч. На дорогах ожидается гололед.
Специалисты МЧС России по Омской области призывают водителей быть предельно внимательными, поскольку при выпадении мокрого снега повышается опасность — сцепление с дорогой ухудшается, а тормозной путь возрастает.
Пешеходам же рекомендуют обходить стороной линии электропередач, плохо закрепленные конструкции и деревья.
Напомним, что это уже не первое предупреждение за эти дни.