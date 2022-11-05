Чтобы провести тест на истинного омича, достаточно спросить у человека, знает ли он, кто такой Андрей Кулиничев. Этот герой проекта #безграничные_возможности2022 уже стал практически живым символом нашего города. Знаменитого продавца газет, который не видит от рождения, можно встретить в транспорте с неизменной пачкой свежей прессы и жизнерадостной улыбкой в любое время года.
Удивительно, но Андрей — не коренной омич. Ему пришлось переехать из Павлодара из-за драматических событий, случившихся в его семье.
«Я состоял в местном обществе слепых. Потом начались 1990-е. Наше руководство сначала пыталось найти нам хоть какую-то работу, но вскоре всех отправили в неоплачиваемых отпуск. По сути, на улицу. Жена — художник-оформитель — оказалась примерно в таком же положении».
Вскоре у молодых супругов родился сын. Ему диагностировали ту же болезнь, что и папе — глаукома. Но сохранить зрение малышу было вполне реально. В Казахстане таких специалистов не было, а в Омске нашлись медики, взявшиеся помочь.
Приходилось ездить на прием — на автобусе 8 часов в одну сторону. Ребенок очень сильно уставал. На семейном совете решили продать трехкомнатную квартиру в центре города, чтобы были средства на переезд и лечение сына. На оставшиеся деньги Кулиничевы купили небольшой частный дом на окраине города, где и живут до сих пор.
Нужно было как-то устраиваться. Андрей задумался: что он умеет делать. Вспомнил, что в детстве любил кататься на автобусе и мечтал стать водителем. Но не получилось из-за зрения. Решил подойти к делу с другой стороны и начал продавать газеты в транспорте. Уже через несколько недель изучил все омские маршруты. Сейчас он и пешком прекрасно ориентируется в любой части города и знает все омские улочки.
«Ну, а какой у меня был еще выбор? — задается вопросом наш герой. — Продаю газеты уже больше 20 лет, и до сих пор получаю от этого радость. Не сказать, чтобы я много зарабатывал. Но работаю в свое удовольствие — столько и когда мне самому хочется».
Андрей любит и умеет общаться, поэтому ему так хорошо удается выбранное дело. О своей популярности мужчина прекрасно знает и относится к ней философски. Несколько раз Кулиничев даже продавал газеты, где были статьи про него:
«Я популярный, потому что меня постоянно везде видят, вот и весь секрет. Люди меня узнают, иногда просят сфотографироваться. Ну это приятно, конечно. Девчонки — будущие режиссеры — ходили как-то со мной, снимали про меня документальный фильм — им для диплома надо было. Потом известный блогер меня фотографировал. Сюжеты на телевидении выходили, в газетах про меня печатали. Но я сам не считаю, что занимаюсь каким-то очень важным делом. У людей поднимается настроения от общения со мной — и хорошо».
За эти годы Андрей Кулиничев стал папой еще дважды. Сейчас у него растут два сына и дочка. Причем, девочка главный командир в семье. Ее все слушаются, потому что любят. Наш герой сожалеет, что в последнее время газеты пользуются гораздо меньшим спросом, чем 20 лет назад. Но не унывает и говорит, что будет их продавать до последнего читателя.
А еще он очень скромный человек. Заверяет, что его семья живет в полном достатке, который он в состоянии ей обеспечить без посторонней помощи. С трудностями они с женой всегда справлялись вдвоем, и никакого героизма в этом не видят.