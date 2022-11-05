«Я популярный, потому что меня постоянно везде видят, вот и весь секрет. Люди меня узнают, иногда просят сфотографироваться. Ну это приятно, конечно. Девчонки — будущие режиссеры — ходили как-то со мной, снимали про меня документальный фильм — им для диплома надо было. Потом известный блогер меня фотографировал. Сюжеты на телевидении выходили, в газетах про меня печатали. Но я сам не считаю, что занимаюсь каким-то очень важным делом. У людей поднимается настроения от общения со мной — и хорошо».