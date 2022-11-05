Из-за плохой погоды в Омской области застрял автомобиль

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, сегодня ночью, 5 ноября, на проселочной дороге в Таврическом районе, из-за плохой погоды, а именно дождя, застрял легковой автомобиль.
На помощь отправились трое спасателей. Они помогли эвакуироваться и доставить владельца автомобиля на асфальтовое покрытие, где его встретил близкий родственник.
ГУ МЧС России по Омской области напоминает: прежде чем отправиться в дорогу, изучите прогноз погоды, полностью заправьте свой автомобиль и внимательно изучите маршрут, выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания.
Напомним, что вчера МЧС предупреждали омичей о плохих погодных условиях. Помимо осадков в виде дождя, 5 и 6 ноября ожидается усиление ветра до 75 км. ч.