«Я провожу книжные выставки, ко мне приходят читатели, берут книги, но записывают люди себя сами, потому что я писать не могу, — так откровенно и просто о себе и о своей работе Сергей рассказывает в интервью журналистам проекта #безграничные_возможности2022. — Я — инвалид детства. Родился недоношенным. Меня мама родила в 15 лет. У меня была родовая травма. Я еле выжил. А помимо этого всего у меня эпилептические приступы бывают».
Кажется, лишь среди книг, в крошечной библиотеке он чувствует себя, как дома. Дни его спокойны, а ежедневный алгоритм действий — отточен до автоматизма. Библиотекарь — это звучит гордо, с улыбкой поясняет Сергей. И за скобками невысказанного остаётся главное: он на своём месте. Именно здесь Сергей чувствует свою значимость, свою полезность и свое предназначение. Он вспоминает, как впервые переступил порог библиотеки и с первых секунд понял — вот место, где ему хочется работать всегда.
«К батюшке подхожу: батюшка, благословите меня в храме работать библиотекарем. Он говорит: Бог благословит! Давай, потихоньку, начинай».
И он начал. Уже вскоре в церковной библиотеке, с легкой руки Сергея, прошла первая выставка.
«Она была посвящена 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Сейчас у меня выставка, посвященная Елизавете Федоровне, княгине».