«Я провожу книжные выставки, ко мне приходят читатели, берут книги, но записывают люди себя сами, потому что я писать не могу, — так откровенно и просто о себе и о своей работе Сергей рассказывает в интервью журналистам проекта #безграничные_возможности2022. —

Я — инвалид детства. Родился недоношенным. Меня мама родила в 15 лет. У меня была родовая травма. Я еле выжил. А помимо этого всего у меня эпилептические приступы бывают».