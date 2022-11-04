Светофор «передумал». Омичи пожаловались на неудобный режим проезда перекрестка

Омский автолюбитель обратился в редакцию Города55 с жалобой на работу светофора на перекрестке ул. Гусарова и ул. Фрунзе. Он сообщил, что проезд через перекресток вернули к прежнему режиму. Поворот направо убрали. Омич пожаловался на неудобство: