Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Светофор «передумал». Омичи пожаловались на неудобный режим проезда перекрестка

4 ноября 08:37
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на популярном перекрестке неудобно перенастроили светофоры

Омич пожаловался на неудобство. Перекресток Гусарова и Фрунзе вернулся к прежнему режиму проезда.

Омский автолюбитель обратился в редакцию Города55 с жалобой на работу светофора на перекрестке ул. Гусарова и ул. Фрунзе. Он сообщил, что проезд через перекресток вернули к прежнему режиму. Поворот направо убрали. Омич пожаловался на неудобство:

"Было же очень удобно! Сейчас, как и раньше поворачивают две-три машины, а потом 90 секунд люди ждут поворота!", - возмутился неравнодушный горожанин.

Месяц назад мы сообщали, что светофор на том перекрестке дополнился боковой секцией, разрешающей поворот направо. Новая схема призвана была повысить пропускную способность при повороте на Фрунзенский мост.

Фото: Виктор Першин / предоставлено Городу55
Новые изменения. На перекрестке в центре Омска по-новому заработали светофоры
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Жалобы#Светофор#Перекресток#Дорога#Мост#Проезд
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
Омск тонет. Горожане массово жалуются на жуткие лужи и грязь
Сегодня, 18:44
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10