РЭО: Новые комплексы по обращению с ТКО появятся в Башкирии

Как сообщает 360tv.ru, объем поддержки составит 9,4 миллиарда рублей. Это средства, полученные от размещения облигаций ППК. В ходе рабочей поездки гендиректора РЭО Дениса Буцаева в регион состоялось обсуждение того, как будут реализовываться данные проекты, с премьер-министром правительства Башкирии Андреем Назаровым.
По словам Буцаева, для реализации трех инвестпроектов будут заключены концессионные соглашения. Три комплекса по обработке отходов (КПО) смогут обрабатывать ежегодно 700 тысяч тонн ТКО. И еще около 300 тысяч тонн в год станут утилизироваться на новых, самых крупных перспективных объектах в регионе. Всего их стоимость оценивается в 9,9 миллиарда рублей. РЭО возьмет на себя до 95 процентов от данного объема вложений. Уже закончен подбор для данных объектов земельных участков. Объекты должны быть построены за 2023−2024 годы.
Строительство мусороперерабатывающих комплексов предусмотрено на территории трех районов - Краснокамского, Дюртюлинского и Уфимского. Концессионные соглашения должны быть заключены в январе будущего года. Слаженная работа концессионера и республиканских органов власти позволит ввести их в эксплуатацию до конца 2024 года.
Объекты будут оснащены самым современным отечественным оборудованием, позволяющим обрабатывать и утилизировать ТКО. Так, будут в полном объеме достигнуты показатели, предусмотренные национальным проектом "Экология". Речь о полной обработке ТКО и снижении доли утилизируемых отходов до 50 процентов. Это устанавливает указ президента РФ от 21.07.2020 № 474. Также это предусмотрено федеральным проектом и национальной инициативой "Экономика замкнутого цикла".
Также на встрече достигнута договоренность о реализации в республике масштабного совместного проекта, который позволит утилизировать промышленные, сельскохозяйственные и строительные отходы в рамках экономики замкнутого цикла в РФ.