РЭО: Новые комплексы по обращению с ТКО появятся в Башкирии

По словам Буцаева, для реализации трех инвестпроектов будут заключены концессионные соглашения. Три комплекса по обработке отходов (КПО) смогут обрабатывать ежегодно 700 тысяч тонн ТКО. И еще около 300 тысяч тонн в год станут утилизироваться на новых, самых крупных перспективных объектах в регионе. Всего их стоимость оценивается в 9,9 миллиарда рублей. РЭО возьмет на себя до 95 процентов от данного объема вложений. Уже закончен подбор для данных объектов земельных участков. Объекты должны быть построены за 2023−2024 годы.