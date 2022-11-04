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РЭО: Новые комплексы по обращению с ТКО появятся в Башкирии

4 ноября 13:54
Фото: reo.ru
Три объекта, на которые станут поступать твердые коммунальные отходы (ТКО), будут построены в Республике Башкирии до конца 2024 года. Их общая мощность составит 700 тысяч тонн. Российским экологическим оператором выражена готовность оказать поддержку созданию трех комплексов по обработке отходов.

Как сообщает 360tv.ru, объем поддержки составит 9,4 миллиарда рублей. Это средства, полученные от размещения облигаций ППК. В ходе рабочей поездки гендиректора РЭО Дениса Буцаева в регион состоялось обсуждение того, как будут реализовываться данные проекты, с премьер-министром правительства Башкирии Андреем Назаровым.

По словам Буцаева, для реализации трех инвестпроектов будут заключены концессионные соглашения. Три комплекса по обработке отходов (КПО) смогут обрабатывать ежегодно 700 тысяч тонн ТКО. И еще около 300 тысяч тонн в год станут утилизироваться на новых, самых крупных перспективных объектах в регионе. Всего их стоимость оценивается в 9,9 миллиарда рублей. РЭО возьмет на себя до 95 процентов от данного объема вложений. Уже закончен подбор для данных объектов земельных участков. Объекты должны быть построены за 2023−2024 годы.

Строительство мусороперерабатывающих комплексов предусмотрено на территории трех районов - Краснокамского, Дюртюлинского и Уфимского. Концессионные соглашения должны быть заключены в январе будущего года. Слаженная работа концессионера и республиканских органов власти позволит ввести их в эксплуатацию до конца 2024 года.

Объекты будут оснащены самым современным отечественным оборудованием, позволяющим обрабатывать и утилизировать ТКО. Так, будут в полном объеме достигнуты показатели, предусмотренные национальным проектом "Экология". Речь о полной обработке ТКО и снижении доли утилизируемых отходов до 50 процентов. Это устанавливает указ президента РФ от 21.07.2020 № 474. Также это предусмотрено федеральным проектом и национальной инициативой "Экономика замкнутого цикла".

Также на встрече достигнута договоренность о реализации в республике масштабного совместного проекта, который позволит утилизировать промышленные, сельскохозяйственные и строительные отходы в рамках экономики замкнутого цикла в РФ.

#Марина Колодкина#Общество
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