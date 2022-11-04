Омский фонд социального страхования прокомментировал ситуацию с ребенком-инвалидом

Пресс-служба Омского отделения ФСС РФВ сообщила, что информация о том, будто ребенку-инвалиду не предоставлялись средства реабилитации в течение полугода — не соответствует действительности.
Фонд отчитался о выполненном заявлении на обеспечение этого ребенка обувью:
«Заявление поступило в филиал Фонда 13 октября 2022 года. Заявитель обеспечен ортопедической обувью 27 октября 2022 года,» - рассказали сотрудники фонда.
Сообщили о других заявлениях от родителей и планируемых сроках доставки. Кресло-коляску и кресло-стул с санитарным оснащением обещали доставить до 30 ноября. Туторы, аппарат на верхние, нижние конечности, корсет, ортопедические брюки в начале декабря. Заявка на них была также подана 13 октября.
Заявителю оформили электронный сертификат на приобретение ходунков на колесах.
Напомним, СУ СКР Омской области сообщал, что фонд проверят после заявлений в соцсетях о том, что ребенку-инвалиду полгода не предоставляются средства для реабилитации. Сообщения привлекли внимание председателя СУ СК РФ Александра Бастрыкина, он поручил омскому отделению разобраться, были ли нарушены права ребенка-инвалида.