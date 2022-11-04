Омский фонд социального страхования прокомментировал ситуацию с ребенком-инвалидом

Сообщили о других заявлениях от родителей и планируемых сроках доставки. Кресло-коляску и кресло-стул с санитарным оснащением обещали доставить до 30 ноября. Туторы, аппарат на верхние, нижние конечности, корсет, ортопедические брюки в начале декабря. Заявка на них была также подана 13 октября.