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Омский фонд социального страхования прокомментировал ситуацию с ребенком-инвалидом

4 ноября 04:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Омский социальный фонд, привлекший внимание Александра Бастрыкина, отчитался о ситуации с ребенком-инвалидом.

Пресс-служба Омского отделения ФСС РФВ сообщила, что информация о том, будто ребенку-инвалиду не предоставлялись средства реабилитации в течение полугода — не соответствует действительности.

Фонд отчитался о выполненном заявлении на обеспечение этого ребенка обувью:

«Заявление поступило в филиал Фонда 13 октября 2022 года. Заявитель обеспечен ортопедической обувью 27 октября 2022 года,» - рассказали сотрудники фонда.

Сообщили о других заявлениях от родителей и планируемых сроках доставки. Кресло-коляску и кресло-стул с санитарным оснащением обещали доставить до 30 ноября. Туторы, аппарат на верхние, нижние конечности, корсет, ортопедические брюки в начале декабря. Заявка на них была также подана 13 октября.

Заявителю оформили электронный сертификат на приобретение ходунков на колесах.

Напомним, СУ СКР Омской области сообщал, что фонд проверят после заявлений в соцсетях о том, что ребенку-инвалиду полгода не предоставляются средства для реабилитации. Сообщения привлекли внимание председателя СУ СК РФ Александра Бастрыкина, он поручил омскому отделению разобраться, были ли нарушены права ребенка-инвалида.

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#Дарья Зыкова#СУ СКР#Новости#Омская область#Александр Бастрыкин#Дети#Инвалид#Доследственная проверка
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