Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омский диктор Виктор Ларионов станет новым голосом общественного транспорта

4 ноября 09:37
Фото: 1MI
Иллюстрация
Он озвучит остановку «Телецентр» на пяти маршрутах.

По сообщению ГТРК «Иртыш», диктор Виктор Ларионов станет новым голосом общественного транспорта. Он озвучит остановку «Телецентр» на пяти маршрутах города.

Предложение, приуроченное к 95-летию Омского радио, поддержал департамент транспорта Администрации Омска.

Напомним, что ранее омичи начали жаловаться на замену голоса Ирины Герлиц в общественном транспорте. По словам жителей Омска, вместо профессионального и родного для всех голоса диктора, остановки начала озвучивать «Яндекс.Алиса».

Однако, как рассказали «Вестям. Омск», голос «Алисы» будет использоваться только в крайних случаях, когда в кратчайшие сроки нужно будет начитать новую остановку.

Омичи жалуются на голос робота в общественном транспорте
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Город#Транспорт#Городской транспорт#Остановка
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10