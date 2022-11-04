Омский диктор Виктор Ларионов станет новым голосом общественного транспорта

По сообщению ГТРК «Иртыш», диктор Виктор Ларионов станет новым голосом общественного транспорта. Он озвучит остановку «Телецентр» на пяти маршрутах города.
Предложение, приуроченное к 95-летию Омского радио, поддержал департамент транспорта Администрации Омска.
Напомним, что ранее омичи начали жаловаться на замену голоса Ирины Герлиц в общественном транспорте. По словам жителей Омска, вместо профессионального и родного для всех голоса диктора, остановки начала озвучивать «Яндекс.Алиса».
Однако, как рассказали «Вестям. Омск», голос «Алисы» будет использоваться только в крайних случаях, когда в кратчайшие сроки нужно будет начитать новую остановку.