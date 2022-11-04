Омский арбитражный суд подтвердил сговор в закупках при Солдатовой

Антимонопольная служба установила, что законных обоснований для высокой начальной цены контрактов не проводилось. «НьюМедТех» с таким обвинением не согласился. Компания подала апелляцию в Коллегиальный орган ФАС России. Там обвинение не изменили. После этого компания-поставщик обратилась в Арбитражный суд Омской области. Но и там им в пересмотре отказали. Суд оставил без удовлетворения апелляцию от «НьюМедТеха».