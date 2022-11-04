Омский арбитражный суд подтвердил сговор в закупках при Солдатовой

Пресс-служба УФАС Омской области сообщила об аппеляции, которую подала компания «НьюМедТех». Ранее антимонопольное управление выявило в действиях Минздрава Омской области, «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» и компании «НьюМедТех» нарушение закона о защите конкуренции.
Стороны заключили антиконкурентное соглашение. В результате, при экс-министре здравоохранения Ирине Солдатовой была утверждена госзакупка оборудования на 5 млн рублей. Контракт был заключен для предупреждения и ликвидации последствий коронавируса.
Антимонопольная служба установила, что законных обоснований для высокой начальной цены контрактов не проводилось. «НьюМедТех» с таким обвинением не согласился. Компания подала апелляцию в Коллегиальный орган ФАС России. Там обвинение не изменили. После этого компания-поставщик обратилась в Арбитражный суд Омской области. Но и там им в пересмотре отказали. Суд оставил без удовлетворения апелляцию от «НьюМедТеха».
Напомним, суды и апелляции, связанные с деятельностью экс-министра Ирины Солдатовой, не прекращаются. Несколько недель назад Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение по вердикту для Минздрава Омской области: