Омская корпорация-банкрот «ОША» выставила на торги фабрику, землю и лодку

Больше 130 участков в среднем по 10 соток выставили единым лотом — на 17 млн рублей. Также сумму с 7 нолями заплатят покупатели инкубатория в Ракитинке — 4,9 млн рублей; и отдельного земельного участка в половину гектара со складом нефтепродуктов на нем, скромно оцененного в 1,8 млн рублей.