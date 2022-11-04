Омская корпорация-банкрот «ОША» выставила на торги фабрику, землю и лодку

Должника распродадут по частям. Объявлены торги на 13 активов корпорации «ОША», как следует из данных по аукционам на Федресурсе. Публичные торги начнутся 7 ноября и завершатся в следующем году — 21 декабря.
Самый крупный лот — оборудованная птицефабрика с земельным участком 764 тыс. кв. м. на Московке. Начальная цена чуть больше 147 млн рублей. Каждую неделю лот будет падать в цене на 5%.
Больше 130 участков в среднем по 10 соток выставили единым лотом — на 17 млн рублей. Также сумму с 7 нолями заплатят покупатели инкубатория в Ракитинке — 4,9 млн рублей; и отдельного земельного участка в половину гектара со складом нефтепродуктов на нем, скромно оцененного в 1,8 млн рублей.
Распродает «ОША» и свой гараж. Все автомобили 2017 года выпуска. Иномарка KIA SPORTAGE за 2,2 млн рублей, «ГАЗ-27055» за 855 тыс. рублей на старте, «Газель-17241» — за 945 тыс. рублей и моторку Windboat-45S 2013 года выпуска за 216 тыс. рублей. Еще корпорация выставила четыре полуприцепа и дисковую борону.
Напомним, из-за банкротства компании "ОША", поселок Птицефабрика чуть не залило канализационной водой. Из-за долгов на фабрике отключили электричество, а вместе с ним и насосные станции, которые качали сточные воды поселка.