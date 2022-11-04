При любых признаках ОРВИ лучше посидеть дома, взять больничный. При этом отличить по симптомам заболевания бывает невозможно, далеко не у всех «отбивает» обоняние. Показать, омикрон это или легкий грипп, может только лабораторный анализ. Также, лучше по возвращению из командировки или путешествия не контактировать с пожилыми родственниками минимум неделю.