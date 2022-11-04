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Новый штамм коронавируса Цербер. Когда ожидать новую волну ковида в Омске

4 ноября 11:02
Фото: 1MI
Ковидные мифологемы. Омичи пожили с «кентавром», теперь ждут прихода «цербера». Омичам стоит подготовиться к новому штамму омикрона.

Насколько опасен новый штамм коронавируса?

Официально новый штамм в медицинской среде называется BQ 1.1. «Цербером» его назвали по аналогии с «кентавром», который тоже самостоятельно мутировал из омикрона. Тогда такое поэтичное название придумал интернет-пользователь. Оно прижилось в разговорной речи и в заметках специалистов. BQ 1.1. похож на крайне заразного собрата, потому его и назвали по той же традиции.

Портал «Стопкоронавирус» расспросил иммунолога Николая Крючкова о новом виде COVID-19:

«Цербер» более заразный, чем предшествующие варианты. <…> Появятся и другие подлинии. Возможно, даже появится какая-то новая линия, потомок той же «дельта»-линии. Это тоже не исключено», — сообщил кандидат медицинских наук.

По его мнению, «цербер» вряд ли станет последним вариантом. Штаммы всегда соревнуются в заразности и влиянии на иммунитет.

Симптомы и последствия «цербера»

Они недалеко ушли от прежних подвидов омикрона. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме, ее легко спутать с гриппом или другими ОРВИ. Может быть насморк, повышенная температура, ломота и расстройство ЖКТ. Но этот подвид еще более заразен, он легче адаптируется к атакам иммунитета.

26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении на территории России геновариантов омикрон-штамма BQ.1 и BQ.1.1. Она объяснила, что это просто различные вариации омикрона, которые пока никак не меняют свойства вируса.

Пока неясно, насколько снизится эффективность вакцины в отношении нового штамма, и будет ли «цербер» приводить к тяжелым патогенным последствиям. Обнаружили его только в сентябре, в Европе, а до России он добрался в конце октября.

По словам Николая Крючкова, «цербер» быстро распространяется. В США, например, за неделю распространенность выросла с 10%, от общего числа болеющих ковидом, до 17%.

Фото: 1MI

«Цербер» в России и Омске

По мнению ученого из института им. Мечникова Виталия Зверева, BQ.1 и BQ.1.1 не дадут сильного роста заболеваемости ковидом в России. Наоборот, специалист надеется на снижение:

«Потому что огромный процент популяции сейчас переболел, и коллективный иммунитет очень высокий».

Рассуждая о текущей обстановке в России, Зверев все же отметил, что назвать ее хорошей нельзя, поскольку вирус никуда не исчез и исчезать из человеческой популяции не собирается.

Маловероятно, что «цербер» не заглянет в Омскую область. Авиаперелеты никто не отменял, как и путешествия на поездах. предыдущий «кентавр» дошел до Омской области  за месяц с лишним.

В Роспотребнадзоре посоветовали не забывать о правилах предосторожности. Носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками. Ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода.

При любых признаках ОРВИ лучше посидеть дома, взять больничный. При этом отличить по симптомам заболевания бывает невозможно, далеко не у всех «отбивает» обоняние. Показать, омикрон это или легкий грипп, может только лабораторный анализ. Также, лучше по возвращению из командировки или путешествия не контактировать с пожилыми родственниками минимум неделю.

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#Дарья Зыкова#Коронавирус COVID-19#Новости#Омск#Россия#Заболеваемость#Ковид#ОРВИ#Грипп#Простуда
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