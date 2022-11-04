На Омск идет кошмарный ветер с дождем и снегом. МЧС советует оставаться дома

Омичей призывают соблюдать осторожность при выходе из дома, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Уходя из дома, нужно закрыть окна, балконные двери, выключить электроприборы. Также МЧС просит не отпускать детей на улицу и не оставлять одних без присмотра и рекомендует населению по возможности вообще оставаться дома и пережидать непогоду за стенами.