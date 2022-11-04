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На Омск идет кошмарный ветер с дождем и снегом. МЧС советует оставаться дома

4 ноября 07:22
Фото: 1MI
иллюстрация

К Омской области идет ужасная погода с дождем и ураганным ветром

Омичам лучше не выходить из дома. Снег с дождем будет лететь в лицо со скоростью автомобиля на трассе.

МЧС Омской области советует омичам не выходить из дома и не оставлять детей без присмотра. Предупреждение распространяется на сутки с 5 по 6 ноября.

По Омской области ожидается резкое ухудшение погоды. Помимо осадков в виде дождя, переходящего в снег, ожидается усиление ветра до 75 км.ч. Похолодает, на дорогах будет гололед и мокрый снег.

Омичей призывают соблюдать осторожность при выходе из дома, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Уходя из дома, нужно закрыть окна, балконные двери, выключить электроприборы. Также МЧС просит не отпускать детей на улицу и не оставлять одних без присмотра и рекомендует населению по возможности вообще оставаться дома и пережидать непогоду за стенами.

Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, а лучше вообще автомобилем не пользоваться и припарковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Помните о боковом ветре и гололеде, на трассу точно лучше не выезжать.

Если вы попали в чрезвычайное происшествие, следует немедленно звонить по номеру: 101.

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#Дарья Зыкова#Погода#Новости#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Штормовой ветер#Штормовое предупреждение#Гололед#Опасность на льду#Дождь#Похолодание
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