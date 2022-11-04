На Омск идет кошмарный ветер с дождем и снегом. МЧС советует оставаться дома

МЧС Омской области советует омичам не выходить из дома и не оставлять детей без присмотра. Предупреждение распространяется на сутки с 5 по 6 ноября.
По Омской области ожидается резкое ухудшение погоды. Помимо осадков в виде дождя, переходящего в снег, ожидается усиление ветра до 75 км.ч. Похолодает, на дорогах будет гололед и мокрый снег.
Омичей призывают соблюдать осторожность при выходе из дома, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Уходя из дома, нужно закрыть окна, балконные двери, выключить электроприборы. Также МЧС просит не отпускать детей на улицу и не оставлять одних без присмотра и рекомендует населению по возможности вообще оставаться дома и пережидать непогоду за стенами.
Водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге, а лучше вообще автомобилем не пользоваться и припарковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Помните о боковом ветре и гололеде, на трассу точно лучше не выезжать.
Если вы попали в чрезвычайное происшествие, следует немедленно звонить по номеру: 101.