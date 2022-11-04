Новость № 1. Омская обанкротившаяся компания «ОША» выставила на продажу 13 лотов. Так, например, на продажу выставлена птицефабрика, более 130 участков земли, гараж с автомобилями и даже моторная лодка.
Новость № 2. В омском аэропорту снова задержали рейсы, в этот раз их количество достигло пяти. Пассажиры вынуждены ждать по 5-7 часов из-за нехватки самолетов на рейсы.
Новость № 3. Омскстат опубликовал общие итоги миграции за последние восемь месяцев. Около 33 тыс человек покинули город, а около 26 тыс человек прибыли. При этом 3 тыс человек переехали в Омск из других стран.