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Крупные торги, отсутствие самолетов и итоги миграции. Омск в пятницу

4 ноября 14:14
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омская обанкротившаяся компания «ОША» выставила на продажу 13 лотов. Так, например, на продажу выставлена птицефабрика, более 130 участков земли, гараж с автомобилями и даже моторная лодка.

Омская корпорация-банкрот «ОША» выставила на торги фабрику, землю и лодку
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Новость № 2. В омском аэропорту снова задержали рейсы, в этот раз их количество достигло пяти. Пассажиры вынуждены ждать по 5-7 часов из-за нехватки самолетов на рейсы.

«Не пытайтесь покинуть Омск». В аэропорту имени Карбышева массово задержали рейсы
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Новость № 3. Омскстат опубликовал общие итоги миграции за последние восемь месяцев. Около 33 тыс человек покинули город, а около 26 тыс человек прибыли. При этом 3 тыс человек переехали в Омск из других стран.

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#Юлия Бармина#Город#Банкрот#Аукцион#Аэропорт#Омский аэропорт#Миграция
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