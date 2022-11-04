Эксперты высказались о проблеме демографии в России

Как сообщают «Новые Известия», в России за первые 8 месяцев 2022 года в России родилось 872.3 тыс младенцев. Пять лет назад этот показатель был намного выше — 1.08 млн детей. Большая часть регионов сталкивается с убылью населения не только из-за эмиграции жителей в более успешные и комфортные области, края и республики, но и из-за серьезных проблем с рождаемостью.
Эксперты Института Гайдара считают, что в 2023 году родится менее 1.2 млн детей. А коэффициент суммарной рождаемости упадет с текущих 1.5 ребенка на женщину до 1.3-1.39. Все, что составляет меньше двух детей, которые займут место родителей после смерти, ведет к вымиранию нации. Это если учитывать идеальные условия, при которых все люди нашли себе пару и завели детей.
Эксперты уверены, что в реальной жизни коэффициент должен быть выше. Но сейчас существует несколько факторов, которые ведут страну к демографической катастрофе. По мнению председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, страна столкнулась с наследием 90-х.
«В детородный возраст у нас входят поколения, которые были рождены в предыдущей демографической яме, то есть те девочки, которые родились 25 лет назад. А что было 25 лет назад? — рассказал эксперт. — Середина 90-х с колоссальной ямой, из-за которой у нас в целом почти в 1.5 или даже в 2 раза меньше сегодня женщин в возрасте 20-30 лет, чем их было скажем, в 2010 году. У нас демография синусоидная — то яма, то бугор. Вся проблема демографии, что наша синусоида затухающая. То есть яма все глубже, а бугорок все меньше. И в этом смысле мы вымираем, потому что доминирует модель полуторадетной семьи, а для простого воспроизводства нужно, чтобы доминировала модель 2.5-детной условной семьи. Это сложно представить, потому что такая семья у нас была как базовая в среднем в конце 50-х годов прошлого века».
Спецоперация с частичной мобилизацией тоже могут ударить по рождаемости, пишут «Новые известия». Даже тот факт, что отцов трех детей не будут призывать, не помогает россиянам заводить третьего ребенка. Завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина считает, что в России не будет много желающих мужчин, которые бы захотели завести еще одного ребенка ради отсрочки от армии.
«Чтобы родить третьего, надо, чтобы уже было двое детей. Попробуем оценить, сколько мужчин в возрасте до 50 лет имеют двоих детей. У нас нет данных по мужской рождаемости, делаем оценки по женской, предполагая, что разница в возрасте супругов не превышает пары лет. Мы имеем примерно 9 млн женщин в возрасте до 50 лет ровно с двумя детьми (по данным переписи 2010, сейчас немного больше, но мужская рождаемость ниже процентов на 10, поэтому используем эти цифры), — объяснила свою позицию эксперт. — По грубым оценкам, половина из них состоят в браке или партнерстве (чтобы оперативно зачать ребенка). Но мы не знаем, сколько из потенциальных 4-5 млн мужчин имеют отсрочки по другим причинам. Мы не знаем, сколько из них уже убежали из страны. Может казаться, что даже при учете брони и миграции мы имеем довольно большой потенциал. Но люди не будут массово использовать эту возможность».
Независимый демограф Алексей Ракша считает, что из-за мобилизации и эмиграции рождаемость снизится на 5%. Еще на столько же она уменьшится из-за снижения доходов населения. Ирина Калабихина тоже уверена, что оба эти фактора усугубят демографическую ситуацию.
«Нестабильность, сильный стресс от происходящих событий и прогнозируемый кризис в экономике будет действовать сильнее, что приведет к отказу от рождения детей даже у тех, кто планировал это сделать ранее в 2022–2023 гг. Причем это приведет к откладыванию от рождения и первых, и вторых, и детей старших порядков. Мы скорее получим не рост, а спад рождаемости», — считает она.
В свою очередь Юрий Крупнов уверен, что на фоне глобальной демографической катастрофы спецоперация не играет особой роли.
«У нас эпохальная всемирно-историческая катастрофа, это то же самое, как если бы Луна упала на Землю. А вопросы, как будет влиять на рождаемость ковид или СВО — это, примерно то же самое, как вопрос о том, что станет с обоями в моей квартире, когда Луна упала на Землю. Потому что ничего не станет», — объясняет эксперт.
Получается, что даже без проведения спецоперации Россия бы все равно оказалась в демографической яме. Просто это произошло бы немного позже.