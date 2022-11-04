Эксперты высказались о проблеме демографии в России

Эксперты Института Гайдара считают, что в 2023 году родится менее 1.2 млн детей. А коэффициент суммарной рождаемости упадет с текущих 1.5 ребенка на женщину до 1.3-1.39. Все, что составляет меньше двух детей, которые займут место родителей после смерти, ведет к вымиранию нации. Это если учитывать идеальные условия, при которых все люди нашли себе пару и завели детей.