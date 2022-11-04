«Я — коренная жительница Омска. Потеряла зрение, когда была уже взрослой. И в тот момент, когда все произошло, мне помогло то, что вложили в детстве, — рассказывает наша героиня. — Когда я поняла, что теряю зрение, родители научили меня всему — от шитья и глажки до уборки и готовки, чтобы я смогла со всем справиться сама. Благодаря этому на новой работе мне было уже комфортно. Сначала только оказалось сложно сориентироваться в помещении. Потом все запомнила. А сама работа несложная. Все, как дома, — также накрываешь на стол, потом убираешь. Мне здесь очень нравится. Это общение с людьми. И вообще ходить на работу и как все получать зарплату для меня невероятно много значит. Понимаешь это, только оказавшись в моей ситуации. Когда началась пандемия, и мы на полгода выпали из работы, это очень сильно ощущалось. Так что для меня работа сама по себе мотивация. Пока существует ресторан, я буду здесь трудиться. Надеюсь, он будет существовать долго. Еще мотивирует желание жить на одном уровне со всеми. Я молодая женщина — хочу радоваться, встречаться с друзьями».