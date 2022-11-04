Участница проекта #безграничные_возможности2022 Татьяна Федорчук потеряла зрение в 30 лет. Сначала она стала видеть все хуже, а потом полностью ослепла. Жизнь изменилась кардинальным образом, надо было подстраиваться и решать, чем заниматься дальше. За эти 16 лет женщина не просто научилась обходиться без помощи посторонних, но и нашла работу мечты. Говорит: узнала о необычной вакансии, пришла на собеседование, и вот она — официантка в ресторане, где гости едят при выключенном свете. Считается, что это помогает лучше сосредоточиться на самих блюдах. А Татьяне освещение, чтобы передвигаться по залу, и не нужно.
«Я — коренная жительница Омска. Потеряла зрение, когда была уже взрослой. И в тот момент, когда все произошло, мне помогло то, что вложили в детстве, — рассказывает наша героиня. — Когда я поняла, что теряю зрение, родители научили меня всему — от шитья и глажки до уборки и готовки, чтобы я смогла со всем справиться сама. Благодаря этому на новой работе мне было уже комфортно. Сначала только оказалось сложно сориентироваться в помещении. Потом все запомнила. А сама работа несложная. Все, как дома, — также накрываешь на стол, потом убираешь. Мне здесь очень нравится. Это общение с людьми. И вообще ходить на работу и как все получать зарплату для меня невероятно много значит. Понимаешь это, только оказавшись в моей ситуации. Когда началась пандемия, и мы на полгода выпали из работы, это очень сильно ощущалось. Так что для меня работа сама по себе мотивация. Пока существует ресторан, я буду здесь трудиться. Надеюсь, он будет существовать долго. Еще мотивирует желание жить на одном уровне со всеми. Я молодая женщина — хочу радоваться, встречаться с друзьями».
Татьяна рассказывает: ей иногда бывает сложно сориентироваться на новой улице. Но в целом жить при этом легко. Потому что главное не обстоятельства, а люди вокруг:
«Когда рядом те, кто с тобой на одной волне, тебе везде зеленый свет, — объясняет Татьяна Федорчук. — Очень многое зависит от окружения. Никто из близких не придает значения тому, что я не вижу. У них привычка показывать мне рукой: „Вон там, смотри!“. Они даже забывают, что я незрячая, потому что видят, как я ориентируюсь дома и почти везде. Семьям, где есть такие люди, как я, посоветовала бы чересчур не опекать своих детей. Иначе с возрастом это очень печально скажется. Я знаю много таких примеров. Гиперопека приведет лишь к тому, что в будущем, оставшись один, твой ребенок окажется абсолютно беспомощным. В любой даже самой, казалось бы, безвыходной ситуации важно иметь желание и не опускать руки. Тогда в жизни все точно будет хорошо!».