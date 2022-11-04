Аудиодрама «Карибский кризис»: о событиях, которые могли спровоцировать ядерную войну

Так, в своей телеграмме от 24 октября 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв писал президенту США Джону Кеннеди о том, что СССР не намерен молча смотреть на «пиратские действия» американских кораблей в открытом море. Хрущев заявил, что СССР будет вынужден принять меры, «необходимые и адекватные», на его взгляд. Кеннеди выразил сожаление о том, что текущая ситуация ухудшит отношения между странами, сообщает mkset.ru.