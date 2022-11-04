Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аудиодрама «Карибский кризис»: о событиях, которые могли спровоцировать ядерную войну

4 ноября 18:17
В 1962 году, в октябре, мир был наиболее близок к ядерной войне, когда остров Куба, оказавшийся в центре противостояния СССР и США, чуть ли не стал для всех точкой невозврата. При поддержке АНО «ИРИ» была создана аудиодрама, посвященная тому, как получилось избежать мировой трагедии.

Видео, представленное ниже, полностью состоит из слов, сказанных в тот период. Участники аудиодрамы — Джон и Роберт Кеннеди, Никита Хрущёв, Фидель Кастро, Родион Малиновский, Роберт Макнамара, Анастас Микоян, Эрнесто Че Гевара и множество других участников тех событий.

 

Так, в своей телеграмме от 24 октября 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв писал президенту США Джону Кеннеди о том, что СССР не намерен молча смотреть на «пиратские действия» американских кораблей в открытом море. Хрущев заявил, что СССР будет вынужден принять меры, «необходимые и адекватные», на его взгляд. Кеннеди выразил сожаление о том, что текущая ситуация ухудшит отношения между странами, сообщает mkset.ru.

 

15 кораблей СССР развернулись от Кубы в обратную сторону, но при этом танкеры продолжали двигаться вперед. В это же время по всему миру началась массовая скупка золота. Такого рода явления, как правило, возникают в начале каждого финансового кризиса или становятся его предпосылками.

 

В видео детально представлены события, которые произошли 60 лет назад.

#Политика#Марина Колодкина#Видео
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10