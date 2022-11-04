Аудиодрама «Карибский кризис»: о событиях, которые могли спровоцировать ядерную войну

Видео, представленное ниже, полностью состоит из слов, сказанных в тот период. Участники аудиодрамы — Джон и Роберт Кеннеди, Никита Хрущёв, Фидель Кастро, Родион Малиновский, Роберт Макнамара, Анастас Микоян, Эрнесто Че Гевара и множество других участников тех событий.
Так, в своей телеграмме от 24 октября 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв писал президенту США Джону Кеннеди о том, что СССР не намерен молча смотреть на «пиратские действия» американских кораблей в открытом море. Хрущев заявил, что СССР будет вынужден принять меры, «необходимые и адекватные», на его взгляд. Кеннеди выразил сожаление о том, что текущая ситуация ухудшит отношения между странами, сообщает mkset.ru.
15 кораблей СССР развернулись от Кубы в обратную сторону, но при этом танкеры продолжали двигаться вперед. В это же время по всему миру началась массовая скупка золота. Такого рода явления, как правило, возникают в начале каждого финансового кризиса или становятся его предпосылками.
В видео детально представлены события, которые произошли 60 лет назад.