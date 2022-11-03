Зима близко. На Омскую область надвигается циклон с температурой до -30 градусов

В субботу, 12 ноября, столбик термометра будет колебаться от -1 до -12 градусов. В воскресенье, 13 ноября, температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. В понедельник, 14 ноября, придет резкое похолодание до -18 градусов. Холоднее всего будет на севере области.