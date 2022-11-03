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Зима близко. На Омскую область надвигается циклон с температурой до -30 градусов

3 ноября 03:24
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области похолодает из-за циклона с температурой до -30 градусов

По данным сайта Ventusky, на следующей неделе в регион придет похолодание.

На следующей неделе жителей Омской области ждет серьезное похолодание. Всему виной будет циклон с температурой до -30 градусов, который начнет надвигаться на регион с севера. В результате в Омской области установятся стабильные минусовые температуры.

В субботу, 12 ноября, столбик термометра будет колебаться от -1 до -12 градусов. В воскресенье, 13 ноября, температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. В понедельник, 14 ноября, придет резкое похолодание до -18 градусов. Холоднее всего будет на севере области.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Погода в Омске#Прогноз погоды
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