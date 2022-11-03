«Зеленая премия» РЭО получила свыше 3 тысяч заявок на участие

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев отчитался о завершении приема заявок. Всего компания получила свыше трех тысяч заявок от частных лиц и организаций, которые реализуют общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в сфере обращения с отходами и защиты окружающей среды. Буцаев также напомнил, что размер призов, в зависимости от призовых мест и номинации, будет составлять от 20 до 300 тысяч рублей, а суммарный призовой фонд - 3,45 миллиона рублей. Цель «Зеленой премии» - привлечение внимания россиян к проблемам отрасли обращения с отходами, чтобы граждане постепенно становились более экологически активными.