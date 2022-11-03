«Зеленая премия» РЭО получила свыше 3 тысяч заявок на участие

Как сообщает tagilcity.ru, торжественное объявление победителей состоится в конце года в столице.
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев отчитался о завершении приема заявок. Всего компания получила свыше трех тысяч заявок от частных лиц и организаций, которые реализуют общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в сфере обращения с отходами и защиты окружающей среды. Буцаев также напомнил, что размер призов, в зависимости от призовых мест и номинации, будет составлять от 20 до 300 тысяч рублей, а суммарный призовой фонд - 3,45 миллиона рублей. Цель «Зеленой премии» - привлечение внимания россиян к проблемам отрасли обращения с отходами, чтобы граждане постепенно становились более экологически активными.
Самыми вовлеченными регионами, которые прислали максимальное количество образовательных проектов для участия в конкурсе, стали Удмуртия, Башкортостан, Волгоградская, Орловская, Иркутская области, Пермский, Приморский, Краснодарский края. Рекордсменами по числу просветительских проектов можно считать Тульскую, Псковскую, Омскую, Ленинградскую и Московскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Башкирию. Лидерами по объему представленных общественных проектов стали Подмосковье и Башкирия.
Кроме инициатив, которые поступают от активистов, волонтеров, неравнодушных россиян, блогеров, общественных деятелей и компаний, ППК «РЭО» рассматривает заявки и от российских регионов. Рейтинг наиболее успешных субъектов РФ составляется по методологии Российского экологического оператора. Сбор заявок будет продолжаться до 24 ноября.
Конкурс проводится в шести номинациях: «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты», «Регионы России». Вся информация об условиях проведения премии представлена на сайте проекта. Данная инициатива применяется для организации мероприятий в рамках федпроекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».