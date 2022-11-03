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Военный юрист Тригнин заявил о продолжении мобилизации в Карелии

3 ноября, 18:59
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что в республике мероприятия в рамках частичной мобилизации продолжились и после объявления главы Минобороны Сергея Шайку об их завершении по всей России.

Парфенчиков объяснил это тем, что часть граждан мобилизовали по ошибке, и их пришлось заменить на других военных.

Адвокат Владимир Тригнин в беседе с Общественной службой новостей отметил, что карельские власти вправе были провести «донабор», поскольку официального Указа о завершении частичной мобилизации российский президент еще не подписал. Это значит, что юридически мобилизационные мероприятия продолжаются. При этом правовед сослался на ст. 19 Закона № 31-ФЗ.

Донабор призывников в Карелии будет осуществляться за счет резервистов с опытом боевых действий и ВУС. Отмечается, что повестки призывникам будут направлять более адресно и точечно.

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