Военный юрист Тригнин заявил о продолжении мобилизации в Карелии

Адвокат Владимир Тригнин в беседе с Общественной службой новостей отметил, что карельские власти вправе были провести «донабор», поскольку официального Указа о завершении частичной мобилизации российский президент еще не подписал. Это значит, что юридически мобилизационные мероприятия продолжаются. При этом правовед сослался на ст. 19 Закона № 31-ФЗ.