В столице готовят противорадиационные убежища

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал Baza, подготовка к возможному нападению ведется в разных районах города и на разных объектах, в частности, готовят и детские дома. Так, в Хамовниках готовы уже 30 укрытий: туда принесли осветительные приборы, лавки и аптечки.
На территории некоторых укрытий оборудуют спальные места с биотуалетами, завозят продукты питания, запасы питьевой воды и медикаментов. Впрочем, не во всех подвальных помещениях можно было устроить укрытия сразу – некоторые потребовали капитального ремонта.