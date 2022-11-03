В столице готовят противорадиационные убежища

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал Baza, подготовка к возможному нападению ведется в разных районах города и на разных объектах, в частности, готовят и детские дома. Так, в Хамовниках готовы уже 30 укрытий: туда принесли осветительные приборы, лавки и аптечки.