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В столице готовят противорадиационные убежища

3 ноября, 23:22
Городские службы готовят убежища и укрытия на территории города. Часть из них должны защитить граждан от радиационного облучения.

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал Baza, подготовка к возможному нападению ведется в разных районах города и на разных объектах, в частности, готовят и детские дома. Так, в Хамовниках готовы уже 30 укрытий: туда принесли осветительные приборы, лавки и аптечки.

На территории некоторых укрытий оборудуют спальные места с биотуалетами, завозят продукты питания, запасы питьевой воды и медикаментов. Впрочем, не во всех подвальных помещениях можно было устроить укрытия сразу – некоторые потребовали капитального ремонта.

#Ольга Земскова
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