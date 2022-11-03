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В Омске следователи проверят фонд социального страхования

3 ноября 10:24
Фото: 1MI
иллюстрация
СУ СКР Омской области отреагировал на поручение Александра Бастрыкина, касающееся ребенка-инвалида.

Пресс-служба СУ СКР Омской области сообщила, что начата доследственная проверка работников омского Фонда социального страхования. Отрабатывается сообщение из социальных сетей, обратившее на себя внимание председателя СУ СК РФ Александра Бастрыкина.

Предварительно следователям стало известно, что работники одного из филиалов Фонда социального страхования в течение полугода не предоставляли нуждающемуся ребенку-инвалиду необходимые средства реабилитации.

В ходе проверки установят все обстоятельства случившегося, дадут правовую оценку действиям или бездействию работников фонда. По результатам этой проверки вынесут процессуальное решение.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК Р Омской области Марковиченко С. В.  представить доклад о возможном нарушении прав ребенка-инвалида в Омской области, состояние которого ухудшается без необходимого оборудования.

Александр Бастрыкин взял под свой контроль ситуацию с ребенком-инвалидом из Омска
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#СУ СКР#Новости#Омская область#Александр Бастрыкин#Дети#Доследственная проверка#Инвалид#Фонд#Жалобы#Дарья Зыкова
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