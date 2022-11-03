В Омске следователи проверят фонд социального страхования

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК Р Омской области Марковиченко С. В. представить доклад о возможном нарушении прав ребенка-инвалида в Омской области, состояние которого ухудшается без необходимого оборудования.