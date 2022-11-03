В Москве загорелось здание

На юге Москвы рядом со станцией метро «Павелецкая» загорелось административное здание, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на свои источники в городских экстренных службах. Огонь охватил здание, расположенное по адресу 1-й Кожевнический переулок, дом 6, строение 1. Очевидцы заметили белый дым, который валил с четвертого этажа. На место происшествия прибыли спасатели, в процессе тушения пожару был присвоен первый ранг сложности.
Как уточняет источник, возгорание зафиксировано на первом этаже здания — в помещении, в котором хранятся аккумуляторы для электрических велосипедов и хозяйственный инвентарь. В общей сложности огонь охватил площадь в 15 м², в настоящее время ведется ликвидация возгорания.