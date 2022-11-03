У главы омского Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько проходят обыски

Как сообщило издание «БК55» сегодня с раннего утра следователи проводят обыски у начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Анатолия Скоробогатько.
Главу Госстройнадзора вместе с некоторыми подчиненными доставили в следственный комитет, где они будут опрошены. Обыски оперативными следователями УФСБ и СУ СК также идут одновременно по нескольким адресам.
Источник Города55 сообщил, что обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного месяц назад по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом стройэкспертизы.