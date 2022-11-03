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У главы омского Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько проходят обыски

3 ноября 05:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Главу омского Госстройнадзора вместе с подчиненными обыскивают следователи. Но пока о статусе обвиняемого речи не идет.

Как сообщило издание «БК55» сегодня с раннего утра следователи проводят обыски у начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Анатолия Скоробогатько.

Главу Госстройнадзора вместе с некоторыми подчиненными доставили в следственный комитет, где они будут опрошены. Обыски оперативными следователями УФСБ и СУ СК также идут одновременно по нескольким адресам.

Источник Города55 сообщил, что обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного месяц назад по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом стройэкспертизы.

Фото: Портал правительства Омской области
#Политика#Омск#Уголовное дело#Обыск#Следственный комитет#ФСБ#Дарья Зыкова
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