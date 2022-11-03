Стало известно, кого прочат на пост руководителя омского депспорта

Как стало известно Городу55, новым руководителем департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта может стать Дмитрий Зданович. Сейчас он руководит СШОР №35.
По информации источников, его кандидатуру уже согласовали. Зданович должен выйти на новое место работы уже в начале следующей недели – 7 ноября.
Напомним, что ранее департамент возглавлял Владимир Некрасов. Накануне он ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Он проработал на посту руководителя почти 8 месяцев. Сейчас исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили Николая Тивилева.