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Стало известно, кого прочат на пост руководителя омского депспорта

3 ноября 05:56
Фото: Город55
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Дмитрия Здановича прочат на пост директора омского депспорта

По информации Города55, новый руководитель приступит к своем обязанностям уже в следующий понедельник.

Как стало известно Городу55, новым руководителем департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта может стать Дмитрий Зданович. Сейчас он руководит СШОР №35.

По информации источников, его кандидатуру уже согласовали. Зданович должен выйти на новое место работы уже в начале следующей недели – 7 ноября.

Напомним, что ранее департамент возглавлял Владимир Некрасов. Накануне он ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Он проработал на посту руководителя почти 8 месяцев. Сейчас исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили Николая Тивилева.

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#Политика#Новости#Омск#Мэрия#Вероника Жукова
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