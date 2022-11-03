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Стала известна деловая программа Национального рекламного форума

3 ноября 11:51
Фото: piqsels
10 — 11 ноября в России пройдет Национальный рекламный форум, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с цифровой и другой рекламой, в также будущее национальных компаний. Информационным партнёром мероприятия выступает холдинг 1MI.

Деловая программа форума будет представлена двумя стратегическими сессиями. В первый день участники обсудят национальные компании и будущее рекламы в экономике России. Сегодня отечественные компании должны прилагать массу усилий, чтобы оставаться в деловой повестке. Это и локализация активов, и создание новых юрлиц для работы с аудиториями B2С и B2B. Новая реальность меняет рынок, бренд-коммуникации и рекламные кампании, пишет  newsnn.ru.

Первый вице-президент АКАР, модератор главной стратегической сессии НРФ Валентин Смоляков сообщил, что своим опытом и антикризисными стратегиями будут делиться эксперты стратегических и профильных сессий. Эти кейсы станут основой для создания новых возможностей в маркетинге, рекламе, цифровизации.

Также он отметил, что отечественные агентства и медиаплощадки основное внимание уделяют локальным рекламодателям, потому что именно от них зависит будущее российской экономики.

Второй день будет посвящен общим тенденциям и прогнозам развития рынка цифровой рекламы. Смена потребительских предпочтений обусловила новый подход к продвижению, а уход с нашего рынка иностранных технологических компаний привел к появлению новых драйверов в цифровой рекламе. Эксперты рассмотрят проблемы замещения иностранных технологий и инструментов, развитие рынка аналитических продуктов.

Одним из дискуссионных вопросов будет роль интернет-рекламы в структуре деятельности АНО «Цифровая экономика». Именно в партнерстве с IT-сектором рекламный бизнес может обрести необходимую устойчивость и экономическую эффективность.

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