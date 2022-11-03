Стала известна деловая программа Национального рекламного форума

Деловая программа форума будет представлена двумя стратегическими сессиями. В первый день участники обсудят национальные компании и будущее рекламы в экономике России. Сегодня отечественные компании должны прилагать массу усилий, чтобы оставаться в деловой повестке. Это и локализация активов, и создание новых юрлиц для работы с аудиториями B2С и B2B. Новая реальность меняет рынок, бренд-коммуникации и рекламные кампании, пишет newsnn.ru.