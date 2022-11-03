Сняли то, что плохо висело. Центр Омска очистили от ломбардов

По сообщению пресс-службы ГУФССП России по Омской области, в Центральном округе Омска владелец ломбарда разместил незаконные рекламные конструкции на фасаде здания на улице Гусарова, 13.
В суд обратилась администрация Центрального округа, с сообщением о незаконной установке рекламы на фасаде здания. В ходе проверки выяснилось, что рекламные конструкции с надписями «Триумф инвестиционная компания», «Ломбард», Ломбард 24 часа» и «Аренда в лучших местах города» установил один из собственников нежилых помещений. При этом разрешения на размещение такой рекламы у собственника не было.
Суд удовлетворил иск администрации и обязал мужчину произвести демонтаж рекламных конструкций, однако он решил не спешить. Тогда судебный пристав разъяснил, что за неисполнение судебного решения предусмотрены штрафы и привлечение к административной ответственности.
В итоге, не желая неприятных последствий, собственник все же демонтировал установленную им рекламу.