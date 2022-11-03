Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сняли то, что плохо висело. Центр Омска очистили от ломбардов

3 ноября 13:30
Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Омской области

Владельца омского ломбарда обязали убрать незаконную рекламу

Омич незаконно разместил 4 рекламные конструкции на фасаде здания.

По сообщению пресс-службы ГУФССП России по Омской области, в Центральном округе Омска владелец ломбарда разместил незаконные рекламные конструкции на фасаде здания на улице Гусарова, 13.

В суд обратилась администрация Центрального округа, с сообщением о незаконной установке рекламы на фасаде здания. В ходе проверки выяснилось, что рекламные конструкции с надписями «Триумф инвестиционная компания», «Ломбард», Ломбард 24 часа» и «Аренда в лучших местах города» установил один из собственников нежилых помещений. При этом разрешения на размещение такой рекламы у собственника не было.

Суд удовлетворил иск администрации и обязал мужчину произвести демонтаж рекламных конструкций, однако он решил не спешить. Тогда судебный пристав разъяснил, что за неисполнение судебного решения предусмотрены штрафы и привлечение к административной ответственности.

В итоге, не желая неприятных последствий, собственник все же демонтировал установленную им рекламу.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Омской области
#Юлия Бармина#Город#Ломбард#Реклама#Демонтаж
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10