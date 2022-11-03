Синоптики рассказали, что ждет омичей в эти выходные

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, уже завтра в регионе резко изменится температура, и изменения будут не в лучшую сторону.
«Думаю, моя информация не порадует омичей, так как на территории Омской области ожидается ухудшение погодных условий. Это, прежде всего, осадки разной интенсивности смешанного характера в виде дождя, переходящего в снег, налипание мокрого снега, гололедные явления», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Елена Адаренко.
Синоптики также объяснили, что погоду будет формировать активный циклон. Температура будет колебаться от минуса к плюсу. Так, например, ночью она составит от -3 до +2 градусов или до -1 и -6, а днем от +3 до +8 градусов или до 0 и -5.
Напомним, что согласно данным сайта Ventusky, температура может упасть еще сильнее и достигнуть -18 градусов.