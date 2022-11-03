Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Синоптики рассказали, что ждет омичей в эти выходные

3 ноября 10:50
Фото: 1MI
Иллюстрация
В предстоящие дни будет существенная температурная разница от плюса к минусу.

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, уже завтра в регионе резко изменится температура, и изменения будут не в лучшую сторону.

«Думаю, моя информация не порадует омичей, так как на территории Омской области ожидается ухудшение погодных условий. Это, прежде всего, осадки разной интенсивности смешанного характера в виде дождя, переходящего в снег, налипание мокрого снега, гололедные явления», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Елена Адаренко.

Синоптики также объяснили, что погоду будет формировать активный циклон. Температура будет колебаться от минуса к плюсу. Так, например, ночью она составит от -3 до +2 градусов или до -1 и -6, а днем от +3 до +8 градусов или  до 0 и -5.

Напомним, что согласно данным сайта Ventusky, температура может упасть еще сильнее и достигнуть -18 градусов.

Зима близко. На Омскую область надвигается циклон с температурой до -30 градусов
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Город#Погода в Омске#Ухудшение погоды#Снег
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10