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Ремонт шел ночью. В Омске восстановили работу троллейбусов

3 ноября 02:48
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске после обрыва проводов возобновилась работа двух троллейбусов

Накануне из-за ДТП была повреждена контактная сеть троллейбусов.

В Омске завершилось восстановление поврежденной опоры контактной сети троллейбусов возле остановки транспорта «Улица Лизы Чайкиной» на улице Богдана Хмельницкого. Работы шли сегодня ночью и завершились к 1:30.

Троллейбусы маршрутов №3 и №15 вышли на линию по графику и без опозданий. Так, на маршрут №3 произошел плановый выход 15 троллейбусов, а на маршрут №15 – 12 троллейбусов.

Напомним, что авария на участке произошла накануне, 2 ноября. Из-за нее движение троллейбусов приостановили. Оперативно восстановить электроснабжение не удалось, работы запланировали на ночь.

Авария в Омске парализовала работу троллейбусов
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#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Транспорт
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