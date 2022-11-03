Ремонт шел ночью. В Омске восстановили работу троллейбусов

В Омске завершилось восстановление поврежденной опоры контактной сети троллейбусов возле остановки транспорта «Улица Лизы Чайкиной» на улице Богдана Хмельницкого. Работы шли сегодня ночью и завершились к 1:30.
Троллейбусы маршрутов №3 и №15 вышли на линию по графику и без опозданий. Так, на маршрут №3 произошел плановый выход 15 троллейбусов, а на маршрут №15 – 12 троллейбусов.
Напомним, что авария на участке произошла накануне, 2 ноября. Из-за нее движение троллейбусов приостановили. Оперативно восстановить электроснабжение не удалось, работы запланировали на ночь.