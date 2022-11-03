Прав нет, можно и выпить. В Омске остановили пьяного «газелиста» с людьми в салоне

Маршрут № 8 «МСЧ-9 — Сады Медик» один из самых популярных в Омске. В остановленной «ГАЗели» ожидаемо было много пассажиров. Вез людей 45-летний водитель с признаками опьянения. В августе он уже привлекался к административной ответственности за то, что сел за руль пьяным. Был лишен водительских прав на 18 месяцев. Но это не помешало ему выйти на работу водителем автобуса.