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Прав нет, можно и выпить. В Омске остановили пьяного «газелиста» с людьми в салоне

3 ноября 07:55
Фото: Город55
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В Омске водитель маршрутки вышел на работу пьяным и без прав

Полицейские «высадили» газелиста. Водитель популярного омского маршрута вышел на работу в подпитии и будучи лишенным водительских прав.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что на ул. 70 лет Октября сотрудники ГАИ остановили пассажирскую «ГАЗель», работающую по маршруту № 8. За рулем был выпивший водитель, ранее лишенный прав.

Маршрут № 8 «МСЧ-9 — Сады Медик» один из самых популярных в Омске. В остановленной «ГАЗели» ожидаемо было много пассажиров. Вез людей 45-летний водитель с признаками опьянения. В августе он уже привлекался к административной ответственности за то, что сел за руль пьяным. Был лишен водительских прав на 18 месяцев. Но это не помешало ему выйти на работу водителем автобуса.

От медицинского освидетельствования мужчина отказался. На него завели административное дело по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортом в опьянении без прав». Также его привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей. Полицейские отстранили водителя от управления, автобус передан собственнику.

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#Видео#Происшествия#Новости#Омск#ГИБДД#Пьяный за рулем#Маршрутки#Дарья Зыкова
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