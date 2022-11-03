Появился список городов, куда омичи смогут дешево слетать

Росавиация утвердила перечень маршрутов на 2023 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. 17 авиакомпаний начнут реализовывать программу с 1 января 2023 года. Перелеты будут происходить по 308 направлениям. На реализацию программы выделили 9 млрд рублей.
Из Омска перелеты будут осуществлять шесть авиакомпаний. Можно будет улететь по 19 направлениям. Так, «ЮВТ АЭРО» будет летать по маршруту Абакан — Омск три раза в неделю. Также самолетами этой авиакомпании можно будет улететь в Самару (три раза в неделю) и Тобольск (два раза в неделю).
Авиакомпания «Ютэйр» будет осуществлять вылеты из Омска в Новокузнецк, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск, Барнаул, Кемерово и Нижневартовск. Самолеты «Рэд Вингс» будут летать в Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды.
Кроме того, АТК «Ямал» собирается осуществлять вылеты в Новый Уренгой и Салехард, авиакомпания «КрасАвиа» собирается запустить самолеты в Красноярск, «Северный ветер» — в Махачкалу, а «Азимут» — в Уфу.