Появился список городов, куда омичи смогут дешево слетать

Из Омска перелеты будут осуществлять шесть авиакомпаний. Можно будет улететь по 19 направлениям. Так, «ЮВТ АЭРО» будет летать по маршруту Абакан — Омск три раза в неделю. Также самолетами этой авиакомпании можно будет улететь в Самару (три раза в неделю) и Тобольск (два раза в неделю).