Памятник архитектуры в Омске хотят отдать «на растерзание» арендаторам

Росимущество Омской области выставило на торги казарму 1910 года постройки. В прошлом веке это была казарма 11-й стрелковой артиллерийской бригады, а сейчас —офисный центр. Раньше в здании располагалась медико-социальная экспертиза Минтруда. Теперь же чиновники оттуда съехали. Освободившиеся площади в памятнике культурного наследия сдают в аренду.
Всего на портале «ГИС Торги» 2 лота в этом здании. В аренду предлагают весь 1-й этаж с частью 2-го на 956,3 кв. м. Там разруха, требуется капитальный ремонт. Стартует аукцион с 2,4 млн рублей в год.
Второй лот — 490,2 кв. м на 2 этаже. Там все несколько поприличнее, судя по фото. Обычный запущенный «офисник» из старого фонда. Можно снять за 1,2 миллиона рублей в год
Торги назначены на 25 ноября, прием заявок стартовал. Посмотрим, захочет ли кто-то заниматься восстановлением здания, или будет как с другой казармой, которую безуспешно пытались продать.