Памятник архитектуры в Омске хотят отдать «на растерзание» арендаторам

Росимущество Омской области выставило на торги казарму 1910 года постройки. В прошлом веке это была казарма 11-й стрелковой артиллерийской бригады, а сейчас —офисный центр. Раньше в здании располагалась медико-социальная экспертиза Минтруда. Теперь же чиновники оттуда съехали. Освободившиеся площади в памятнике культурного наследия сдают в аренду.