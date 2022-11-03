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Осторожно, гололед. Водителей Омска и области призывают быть внимательными

3 ноября 06:12
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске и области дороги покроются голым льдом

Гололед в Омске требует внимательности. За небрежение можно заплатить здоровьем или жизнью. Водителям и пешеходам советуют быть предельно осторожными в связи с погодными условиями.

Госавтоинспекция Омской области призвала у себя в соцсетях всех участников дорожного движения быть особенно внимательными в связи с погодой.

В ближайшие дни в Омской области прогнозируется выпадение осадков: дождя и снега. А из-за перепадов температур ожидается гололед. Также на дорогу будет налипать мокрый снег, могут быть чувствительные порывы ветра до 50 км/ч.

Водителям необходимо помнить о боковом ветре, чтобы в условиях скользкой дороги не улететь в кювет. Госавтоинспекция рекомендует пристально следить за скоростным режимом и соблюдать правила маневрирования. Сохранять повышенную бдительность при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Пешеходов тоже попросили быть внимательнее при переходе через дорогу, посоветовали не отвлекаться на телефон, а вечером и ночью озаботиться светоотражающими элементами на одежде, чтобы обезопасить себя и близких от трагедии.

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омская область#ГИБДД#Гололед#Дорога#Пешеходный переход
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