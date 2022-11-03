Осторожно, гололед. Водителей Омска и области призывают быть внимательными

Госавтоинспекция Омской области призвала у себя в соцсетях всех участников дорожного движения быть особенно внимательными в связи с погодой.
В ближайшие дни в Омской области прогнозируется выпадение осадков: дождя и снега. А из-за перепадов температур ожидается гололед. Также на дорогу будет налипать мокрый снег, могут быть чувствительные порывы ветра до 50 км/ч.
Водителям необходимо помнить о боковом ветре, чтобы в условиях скользкой дороги не улететь в кювет. Госавтоинспекция рекомендует пристально следить за скоростным режимом и соблюдать правила маневрирования. Сохранять повышенную бдительность при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Пешеходов тоже попросили быть внимательнее при переходе через дорогу, посоветовали не отвлекаться на телефон, а вечером и ночью озаботиться светоотражающими элементами на одежде, чтобы обезопасить себя и близких от трагедии.