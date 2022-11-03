Омичи стали больше тратить на услуги и экономить на продуктах

Омские статистики проанализировали, что произошло с потребительским рынком в Омской области в январе — сентябре 2022 года. За первые девять месяцев в розничной торговле продали товаров на 307.8 млрд рублей. Этот показатель на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.