Омичи стали больше тратить на услуги и экономить на продуктах

Омские статистики проанализировали, что произошло с потребительским рынком в Омской области в январе — сентябре 2022 года. За первые девять месяцев в розничной торговле продали товаров на 307.8 млрд рублей. Этот показатель на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом произошло сокращение реализации непродовольственных товаров на 3,2%, а пищевых продуктов — на 8,6%. При расчете на душу населения оборот розничной торговли составил 18.2 тыс рублей в месяц. Годом ранее этот показатель был ниже — 16.5 тыс рублей.
Что касается розничных продаж, то здесь особых изменений не произошло. Немного преобладали непродовольственные товары — 54%. Крупные и средние компании обеспечили 56,5% оборота розничной торговли. При этом большую часть товаров — 41,8% — продали представители малого бизнеса. Доля продажи на рынках и ярмарках составила всего 1,7% от общего оборота.
Объем платных услуг, которые предоставили населению за январь-сентябрь 2022 года, превысил объем услуг за аналогичный период прошлого года на 1.4% и составил 91.5 млрд рублей. В расчете на душу населения в месяц оказывали услуги на 5.4 тыс рублей.
Что касается платных услуг, то омичи в основном платили за услуги ЖКХ, бытовые, телекоммуникационные и транспортные (68.6%). При этом в бытовых услугах 63.3% пришлось на следующие виды услуг: техобслуживание и ремонт транспорта, ремонт и строительство жилья, а также услуги косметологов и парикмахеров.