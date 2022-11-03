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Новый месяц — новые выбросы. Чем пахло в Омске в начале ноября

3 ноября 05:59
Фото: 1MI

Ноябрь в Омске начался с выбросов хлорида водорода

Нормативы оказались превышены более чем в 3 раза.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о выбросах, которые зафиксировали в воздухе над Омском во вторник, 1 ноября. Жуткие выбросы обнаружили в Центральном округе Омска.

Сообщается, что стационарные посты зарегистрировали содержание хлорида водорода на уровне 3.7 ПДК. Это единственное вещество, содержание которого превысило нормативы выбросов 1 ноября. Уровень загрязнения воздуха в городе характеризовали как повышенный.

Отметим, что режима НМУ на вторник не объявляли, а в ближайшие несколько дней уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный.

#Город#Новости#Омская область#Выбросы#Погода#Температура#Ольга Акамова
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