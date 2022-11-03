Насиловал падчерицу и заставлял молчать. Омичу дали 13 лет «строгача» за жуткое дело

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о вынесении приговора 35-летнему мужчине, которого обвиняли в изнасиловании малолетней дочери его сожительницы. Мужчину признали виновным и отправили в колонию на 13 лет.
В суде удалось доказать, что мужчина в 2018–2019 годах несколько раз насиловал падчерицу и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Спустя время девочка рассказала о случившемся матери, а та обратилась в правоохранительные органы.
Мужчину арестовали и завели на него два уголовных дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». В итоге суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима, сообщили в ведомстве.