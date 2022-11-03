Минпромторг рекомендовал усилить безопасность на объектах торговли и общепита

В ведомстве подчеркнули, что прежде всего бизнес должен особо выделить инфраструктуру, необходимую для обеспечения стабильной деятельности организаций, пишут «Известия».
Директивы Минпромторга разрабатывались в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об уровнях реагирования на территории страны. Напомним, в конце прошлого месяца на присоединенных территориях России было введено военное положение, что считается максимальным уровнем реагирования. В восьми прилегающих к ним регионах объявлен средний уровень реагирования, а еще в восемнадцати субъектах РФ действует уровень повышенной готовности.
Российским организациям настоятельно рекомендовано проверить соблюдение требований безопасности, включая работоспособность всех систем. В ведомстве отметили, что это даст возможность создать условия, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций и противоправных действий.