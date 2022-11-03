Минпромторг рекомендовал усилить безопасность на объектах торговли и общепита

Директивы Минпромторга разрабатывались в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об уровнях реагирования на территории страны. Напомним, в конце прошлого месяца на присоединенных территориях России было введено военное положение, что считается максимальным уровнем реагирования. В восьми прилегающих к ним регионах объявлен средний уровень реагирования, а еще в восемнадцати субъектах РФ действует уровень повышенной готовности.