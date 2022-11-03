Федеральный эксперт дал оценку системе мониторинга воздуха на Омском НПЗ

Автоматизированные системы позволят точно установить источник загрязнения воздуха в случае фиксации нарушений в районах промышленных предприятий. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.
«Цифровые инструменты контроля позволяют быстро обнаружить утечки или выбросы, а также исключить любые споры об источнике загрязнения, которые часто возникают в условиях города, где в непосредственной близости могут быть расположены несколько крупных промышленных производств», — сказал Кирилл Мельников.
Эксперт объяснил, что нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» в Омске и Москве выступают пилотной площадкой для разработки таких системы автоматизированного экологического мониторинга. Опыт компании по внедрению таких инструментов контроля планируют масштабировать на всю отрасль.
По его словам, пример Омского НПЗ наглядно показывает, что работа производств может быть открытой и прозрачной.
На этой неделе «Газпром нефть» сообщала, на ОНПЗ запустили технологию, с помощью которой непрерывно передаются экологические параметры производства в надзорные органы. Работу системы экомониторинга на заводе прокомментировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Мы приглашаем всю промышленность последовать этому примеру, а не прятать свое производство за семью замками», — сказала глава ведомства.