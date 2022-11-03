Федеральный эксперт дал оценку системе мониторинга воздуха на Омском НПЗ

На этой неделе «Газпром нефть» сообщала, на ОНПЗ запустили технологию, с помощью которой непрерывно передаются экологические параметры производства в надзорные органы. Работу системы экомониторинга на заводе прокомментировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.